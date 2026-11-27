ASTROLOGIA

Respira fundo! Depois de tanto perrengue, 5 signos podem finalmente ter dias de paz até 21 de dezembro

Temporada de Sagitário promete dias mais leves e novas perspectivas para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 13:00

Signo Crédito: Imagem gerada por IA

A temporada de Sagitário, iniciada em 22 de novembro, pode representar uma mudança de ritmo para cinco signos do zodíaco. Até 21 de dezembro, quando o Sol entra em Capricórnio, a tendência é que algumas preocupações percam força e situações que pareciam complicadas comecem a encontrar caminhos mais claros.

Depois de um período de desgaste, a energia associada a Sagitário favorece uma postura mais otimista, a vontade de experimentar coisas novas e a busca por soluções. Para alguns signos, esse movimento pode aparecer na vida profissional e familiar; para outros, nas amizades, nos relacionamentos e na maneira de enxergar o futuro.

Áries, Câncer, Leão, Sagitário e Capricórnio estão entre os que podem sentir essa fase mais leve. Veja o que esperar até o fim da temporada, na previsão do site "Your Tango".

Áries

Depois de meses de cobranças e sensação de estar remando contra a maré, você poderá perceber que algumas situações começam a ficar mais administráveis. Questões familiares e domésticas também podem encontrar espaço para ajustes, permitindo que você recupere a tranquilidade e volte a dedicar energia aos próprios planos.

Na vida profissional, o período pode ajudar a enxergar com mais clareza o que precisa ser feito para alcançar seus objetivos. Em vez de se frustrar com cada demora, procure reconhecer os avanços que já aconteceram. Até o fim da temporada, a confiança tende a ganhar força e ajudar você a tomar decisões com mais segurança.

Dica cósmica: não tente resolver tudo de uma vez. Organize suas prioridades e reconheça cada passo que aproxima você da vida que deseja.

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Câncer

A vida profissional pode começar a parecer menos pesada. Se você passou os últimos meses enfrentando incertezas ou sentindo que seus esforços não eram reconhecidos, a temporada de Sagitário pode trazer mais clareza sobre os próximos passos. Também será um bom momento para rever a rotina e encontrar maneiras mais equilibradas de cuidar das responsabilidades.

Mas nem tudo precisa girar em torno do trabalho. A vida afetiva e os momentos de lazer também podem ganhar espaço, com mais disposição para encontrar pessoas queridas e fortalecer vínculos. Quem está solteiro pode se abrir para novas conexões, enquanto os comprometidos terão a chance de sair um pouco da rotina.

Dica cósmica: reserve tempo para descansar e se divertir. Sua vida não precisa ser organizada apenas em torno das obrigações.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Leão

A temporada pode ajudar você a recuperar a confiança na própria visão de futuro. Se planos de viagem, estudos ou projetos pessoais encontraram obstáculos, este período será uma oportunidade para reconsiderar possibilidades e pensar em novos caminhos. A sensação de estar sem direção pode dar lugar a uma postura mais aberta diante das experiências.

A vida social também promete ganhar destaque. Encontros com amigos, convites e momentos de diversão podem ajudar a aliviar a tensão acumulada. No campo amoroso, vale se permitir viver experiências sem transformar cada situação em uma expectativa sobre o futuro.

Dica cósmica: volte a fazer planos que despertem sua curiosidade. Uma experiência diferente pode ajudar você a enxergar possibilidades que estavam passando despercebidas.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Sagitário

Com o Sol no seu signo, esta temporada pode devolver a vontade de se movimentar e fazer planos. Até 21 de dezembro, você terá um período favorável para olhar com mais atenção para os próprios desejos e recuperar o entusiasmo por projetos que ficaram em segundo plano.

As relações também podem passar por uma fase mais leve. Amizades antigas podem voltar a fazer parte da rotina, enquanto novos contatos têm potencial para ampliar seu círculo social. É um bom momento para se aproximar de pessoas que compartilham seus interesses e que incentivam você a olhar para a vida com mais otimismo.

Dica cósmica: aproveite a temporada para retomar projetos pessoais e fortalecer relações que fazem bem a você.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Capricórnio

Antes da chegada da sua temporada, em 21 de dezembro, você poderá aproveitar as próximas semanas para aliviar algumas preocupações que vêm se acumulando. Questões familiares e domésticas podem pedir atenção, mas a tendência é que você consiga enxergar melhor o que precisa ser resolvido e o que já não vale carregar.

Esse também pode ser um período importante para fazer uma espécie de balanço emocional. Em vez de entrar em uma nova etapa levando todos os problemas anteriores, procure identificar o que pode ser encerrado, reorganizado ou simplesmente deixado para trás. Assim, a chegada do Sol ao seu signo poderá encontrar você com mais clareza sobre suas prioridades.

Dica cósmica: não leve para o próximo ciclo responsabilidades que não precisam mais ser suas. Organize a vida com calma e respeite seus limites.