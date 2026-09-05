NOVELA DAS 9

Resumo da semana: Ademir flagra Dora e André na cama e causa reviravolta em 'Quem Ama Cuida'

Além da descoberta, trama terá brigas, segredos revelados e novos conflitos entre os personagens

Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06:30

Ademir flagra Dora e André juntos e provoca uma grande reviravolta na trama Crédito: Reprodução

A semana promete virar a vida de alguns personagens de “Quem Ama Cuida” de cabeça para baixo. O principal destaque acontece quando Ademir flagra Dora e André juntos na cama, depois de ser atraído até o apartamento por um plano arquitetado por Adriana.

Tudo começa quando Adriana decide ajudar Dora e aceita as desculpas da jovem. Em seguida, ela planeja o flagrante e conta com a ajuda de Lyris, que liga para Ademir, revela que Dora está com o amante e ainda fornece a senha da porta. Ao chegar ao local, o advogado encontra os dois juntos e parte para cima de André.

Dora, porém, não recua. Ela deixa claro que o relacionamento com Ademir chegou ao fim e o expulsa de casa. Pedro tenta amenizar o conflito entre o pai, Dora e André, mas a situação promete deixar marcas.

Adriana parte para cima da investigação

Enquanto o drama familiar se intensifica, Adriana continua tentando reconstruir os acontecimentos que levaram à sua condenação. Depois de desconfiar de Suely, ela questiona o depoimento dado pela ex-secretária de Ademir no julgamento.

Pilar 1 de 7

Com medo da reação de Ademir, Suely acaba recebendo proteção de Adriana, que decide hospedá-la em um hotel com segurança particular. A fisioterapeuta também revela à mulher que recebeu uma herança de Arthur.

Segredos e romances movimentam a trama

A semana também terá espaço para novas descobertas. Iuri continua escondendo de Adriana seu envolvimento com Ingrid, enquanto Lyris se vê cada vez mais envolvida com Ulisses.

O relacionamento, no entanto, ganha novos obstáculos quando Fábia descobre que o marido está frequentando um cassino clandestino. Após ser confrontado, Ulisses admite que não é mais sócio da joalheria e acaba expulso de casa.

Adriana ainda entra em cena para provocar uma reação de Fábia ao mandar flores acompanhadas de um cartão anônimo informando que Ulisses estaria traindo a confiança da esposa.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

No núcleo de Pilar, a empresária continua movimentando as relações ao seu redor. Ela demonstra interesse por Tom, enquanto Ingrid tenta ajudar Brigitte a voltar para casa. Já Nicolau descobre que Iuri trabalha como segurança de Pilar.

E o que acontece no fim da semana?

Os problemas de Ulisses ficam ainda maiores. Além de perder espaço na joalheria e ser expulso de casa, ele descobre que a conta conjunta com Fábia está zerada e que seus cartões foram bloqueados.