EDIÇÃO ESPECIAL

Resumo da semana de Além do Tempo (12/10 a 17/10): Pedro sequestra Alex e tenta matar Felipe e Lívia

Na reta final da trama de Elizabeth Jhin, Emília desperta do coma, Alberto morre e Ariel salva o casal de uma tragédia

Kamila Macedo

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 10:00

Além do Tempo Crédito: Reprodução

A reta final de Além do Tempo será marcada por reviravoltas, despedidas e novas oportunidades. Enquanto Emília se recupera do coma e se reconcilia com Vitória, Alberto enfrenta um desfecho trágico. Felipe e Lívia também terão de lidar com as ameaças de Pedro, que sequestra Alex e coloca a vida do casal em risco.

Já Melissa toma uma atitude extrema para impedir uma tragédia e Ariel volta a agir para salvar os protagonistas. A semana termina com casamentos e a possibilidade de um novo começo para os personagens.

Além do Tempo 1 de 10

Segunda-feira (12)



Pedro descobre o esconderijo de Lívia e Felipe. Frustrado com o resultado da serenata, Massimo responsabiliza Pérsio e, em seguida, pede Salomé em casamento. Berenice fica incomodada ao perceber as trocas de olhares entre Afonso e Anita.

Roberto conta a Felipe que não é o pai biológico de Alex. Enquanto isso, Berenice decide terminar o relacionamento com Afonso. Bernardo e Vitória dividem os cuidados com Emília, que finalmente desperta do coma e pede perdão à mãe. Ariel, por sua vez, decide retornar à condição de anjo.

Terça-feira (13)

Lívia comemora a recuperação de Emília, enquanto Bernardo pede a mão dela em casamento. Massimo demonstra seu amor por Salomé com diversos presentes. Vitória conversa com Alberto e afirma que uma nova Emília surgiu após tudo o que aconteceu. Já Dorotéia conhece um empresário do ramo de vinhos.

Roberto decide trabalhar na organização Médicos Sem Fronteiras. Anita toma a iniciativa de pedir Afonso em casamento, e Felipe conquista judicialmente a guarda de Alex. Para celebrar o momento, o menino planta uma árvore em frente à tapera.

Quarta-feira (14)

Melissa cogita vender sua parte da vinícola para Pedro, enquanto Emília considera devolver a propriedade a Vitória. A situação muda quando Alberto sofre um acidente. Antes de morrer, ele pede desculpas a Emília. Diante da perda, Vitória passa a cuidar de Emília e Lívia.

Felipe e Lívia fecham um acordo com Pedro e Melissa, mas a tranquilidade dura pouco: Pedro sequestra Alex, deixando Felipe e Melissa desesperados. Felipe consegue interceptar o avião de Pedro e resgatar o filho.

Quinta-feira (15)

Felipe deixa Alex aos cuidados de Zilda, enquanto Melissa relembra a discussão que teve com Pedro. Mais tarde, Pedro encontra Felipe e Lívia perto de um despenhadeiro e ameaça os dois com uma arma.

O vilão obriga o casal a caminhar em direção à beira do penhasco. Melissa aparece e tenta impedir que ele mate Felipe. Ao presenciar Pedro empurrando os dois, ela perde o controle e atira contra ele.

Sexta-feira (16)

Pedro morre, mas Felipe e Lívia são salvos por Ariel. Depois de intervir para proteger o casal, o anjo conversa com o Mestre e afirma que começa a compreender os mecanismos do Altíssimo. Enquanto isso, Dorotéia incentiva Melissa a fazer terapia no Rio de Janeiro.

Anita e Afonso se casam, e Dorotéia decide se mudar para o Rio de Janeiro. Vitória convida Zilda para morar com ela, enquanto Felipe e Lívia recebem a oportunidade de recomeçar a vida juntos.

Sábado (17)