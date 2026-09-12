Resumo da semana de Além do Tempo (14/09 a 19/09): Lívia descobre que Vitória é sua avó e Bernardo revela ser herdeiro da família Ventura

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Kamila Macedo
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 13:48
Nos próximos capítulos da reprise de “Além do Tempo”, a descoberta de que Bernardo (Felipe Camargo) é filho de Guillermo Ventura provoca novas tensões entre Vitória (Irene Ravache), Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) e Emília (Ana Beatriz Nogueira). Lívia (Alinne Moraes) ficará diante de uma revelação capaz de mudar sua relação com Vitória.
A semana também será marcada pela chegada de Alberto (Juca de Oliveira) no Brasil, pelo avanço das lembranças de Bento e pela descoberta de Felipe (Rafael Cardoso) sobre a perda do bebê de Melissa (Paolla Oliveira).
Além do Tempo
Segunda-feira (14)
Bernardo conta a Vitória que descobriu ser filho de Guillermo Ventura (Roberto Birindelli). Diante da revelação, ela cogita impedir a venda da vinícola, já que o Bernardo não autorizou a negociação. Berenice (Elisa Brites) conversa com Felipe sobre Alex (Kadu Schons), enquanto Solange (Priscila Steinman) admite que o fio de cabelo usado no exame de DNA não pertencia a Lívia. Vitória aconselha Bernardo a tentar uma aproximação com Bento, mas Emília se desespera ao saber da paternidade do rapaz e responsabiliza Luís (Carlos Vereza) pela situação.
Felipe procura Massimo (Luís Melo) para conversar sobre as dívidas. Enquanto isso, Melissa teme ter perdido o bebê e pede a Dorotéia (Júlia Lemmertz) que esconda a possibilidade de aborto. Pedro (Emílio Dantas) trata Carola (Ana Flávia Cavalcanti) com rispidez.
Vitória enfrenta Luís e avisa que pretende buscar uma maneira de desfazer a venda da vinícola Ventura. Lívia e Felipe passam noite romântica juntos. Bento beija Rosa (Carolina Kasting). Bernardo conta a Bento quem realmente é, mas o rapaz reage mal ao descobrir que ganhou um novo irmão.
Terça-feira (15)
O médico confirma a Melissa que ela perdeu o bebê, mas ela exige que Dorotéia não conte a ninguém. Seguindo a orientação de Pedro, Alberto se prepara para retornar ao Brasil. Para proteger a filha, Dorotéia promete continuar sustentando diante de Felipe a versão de que Melissa ainda está grávida.
Emília tenta pressionar Luís para que ele prejudique Felipe. Pedro avisa Lívia sobre a chegada de Alberto, enquanto o advogado de Emília alerta que ela corre o risco de perder a casa após o surgimento de um novo herdeiro da Ventura.
Vitória pede a Bento que aceite a realização do exame de DNA em Bernardo. Queiroz (Zécarlos Machado) flagra Raul (Val Perré) e Gema (Louise Cardoso) juntos. Anita (Leticia Persiles) conta a Lívia que decidiu permanecer ao lado de Roberto (Rômulo Estrela), e Lívia vai ao aeroporto para receber Alberto.
Quarta-feira (16)
Alberto pede que Lívia antecipe o casamento com Pedro. Melissa tenta usar Alex para prejudicar Felipe, enquanto Emília é surpreendida pela chegada de Alberto. Bernardo pede desculpas a Vitória.
O Mestre (Othon Bastos) reencontra Bento e procura acalmar Alice (Klara Castanho) e Rosa. Melissa fica irritada ao perceber que Felipe não pretende voltar para casa. Emília conta a Alberto que o casamento de Lívia com Pedro não irá acontecer.
Gema revela a Mateus (Cadu Libonati) que ela e Raul estão se aproximando. Felipe leva Alex, Felícia (Mel Maia) e Chico (João Gabriel D'Aleluia) para encontrar Berenice, deixando Melissa incomodada. Vitória mostra a Zilda (Nívea Maria) uma foto de Alberto e, pouco depois, Lívia escuta Emília revelar que Vitória é sua avó.
Quinta-feira (17)
Emília finalmente revela a Lívia a verdade sobre Vitória. Pedro continua acreditando que poderá reatar com ela, enquanto Anita decide que Roberto será o pai de seu filho. Melissa perde a paciência com as crianças.
Rosa percebe que Alice está com ciúmes de Mateus. Vitória desconfia das verdadeiras intenções de Luís em relação à herança de Bernardo. Com a ajuda do Mestre, Bento começa a recuperar lembranças de seu passado e procura Bernardo.
Bento concorda em realizar o exame de DNA. Alberto avisa Emília que não deixará a cidade antes de conversar com Vitória. Anita termina seu relacionamento com Afonso (Caio Paduan), enquanto Dorotéia cogita usar fios de cabelo de Melissa para realizar um exame de DNA.
Sexta-feira (18)
Bernardo se encontra com Alberto. Berenice beija Afonso. Emília demonstra arrependimento ao conversar com Bernardo, e Lívia se encontra com Felipe. Alberto sofre ao recordar o que fez com Vitória, enquanto Bernardo e Bento seguem para o laboratório.
Lívia procura Vitória, que conversa com ela sobre sua filha. Luiz informa a Emília que não entregou a Felipe o dinheiro que ela havia solicitado. Depois, Lívia conta à mãe como foi sua conversa com Vitória.
Bento diz a Vitória que recuperou lembranças de seu passado. Felipe e Afonso discutem maneiras de quitar a hipoteca de suas casas. Solange entrega a Dorotéia fios de cabelo de Lívia.
Sábado (19)
Mateus tem uma visão perto de Vitória e passa mal. Felipe descobre que Melissa perdeu o bebê, e o médico explica a ele o que aconteceu com a gravidez. Dorotéia comenta com Melissa que Alberto está na casa de Emília.
Mateus volta a ter uma visão ao abraçar Rosa. Queiroz se irrita quando Bento o responsabiliza pelos problemas nos negócios. Salomé (Inês Peixoto) conversa com Rita (Daniela Fontan), Bianca (Flora Diegues) e Felícia sobre sua paixão por Massimo, enquanto Gema expulsa Queiroz de casa.