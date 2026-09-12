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Resumo da semana de Além do Tempo (14/09 a 19/09): Lívia descobre que Vitória é sua avó e Bernardo revela ser herdeiro da família Ventura

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, o retorno misterioso de Alberto agita a cidade, enquanto mentiras sobre gravidez e testes de DNA começam a surgir

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 13:48

Lívia e Vitória em Além do Tempo
Lívia e Vitória em Além do Tempo Crédito: Reprodução/Globo

Nos próximos capítulos da reprise de “Além do Tempo”, a descoberta de que Bernardo (Felipe Camargo) é filho de Guillermo Ventura provoca novas tensões entre Vitória (Irene Ravache), Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) e Emília (Ana Beatriz Nogueira). Lívia (Alinne Moraes) ficará diante de uma revelação capaz de mudar sua relação com Vitória.

A semana também será marcada pela chegada de Alberto (Juca de Oliveira) no Brasil, pelo avanço das lembranças de Bento e pela descoberta de Felipe (Rafael Cardoso) sobre a perda do bebê de Melissa (Paolla Oliveira).

Além do Tempo

Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Pedro por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Emília, personagem de Além do Tempo por Reprodução
Vitória e Emília por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Lívia, em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Surra histórica de Lívia em Melissa por Fábio Rocha | Gshow
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Felipe e Melissa em Além do Tempo por Reprodução
Além do Tempo por Reprodução
Atores mirins de 'Além do Tempo' por Reprodução | TV Globo
Flora Diegues interpretou Bianca Cristina em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução/Globo
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia interpretou Felícia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
Mel Maia em "Além do Tempo" (2015) por Reprodução
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Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Letícia Persiles em 'Além do Tempo', de 2015 por João Miguel Júnior/Globo
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Bernardo e Emília, de Além do Tempo por Reprodução

Segunda-feira (14)

Bernardo conta a Vitória que descobriu ser filho de Guillermo Ventura (Roberto Birindelli). Diante da revelação, ela cogita impedir a venda da vinícola, já que o Bernardo não autorizou a negociação. Berenice (Elisa Brites) conversa com Felipe sobre Alex (Kadu Schons), enquanto Solange (Priscila Steinman) admite que o fio de cabelo usado no exame de DNA não pertencia a Lívia. Vitória aconselha Bernardo a tentar uma aproximação com Bento, mas Emília se desespera ao saber da paternidade do rapaz e responsabiliza Luís (Carlos Vereza) pela situação.

Felipe procura Massimo (Luís Melo) para conversar sobre as dívidas. Enquanto isso, Melissa teme ter perdido o bebê e pede a Dorotéia (Júlia Lemmertz) que esconda a possibilidade de aborto. Pedro (Emílio Dantas) trata Carola (Ana Flávia Cavalcanti) com rispidez.

Vitória enfrenta Luís e avisa que pretende buscar uma maneira de desfazer a venda da vinícola Ventura. Lívia e Felipe passam noite romântica juntos. Bento beija Rosa (Carolina Kasting). Bernardo conta a Bento quem realmente é, mas o rapaz reage mal ao descobrir que ganhou um novo irmão.

Terça-feira (15)

O médico confirma a Melissa que ela perdeu o bebê, mas ela exige que Dorotéia não conte a ninguém. Seguindo a orientação de Pedro, Alberto se prepara para retornar ao Brasil. Para proteger a filha, Dorotéia promete continuar sustentando diante de Felipe a versão de que Melissa ainda está grávida.

Emília tenta pressionar Luís para que ele prejudique Felipe. Pedro avisa Lívia sobre a chegada de Alberto, enquanto o advogado de Emília alerta que ela corre o risco de perder a casa após o surgimento de um novo herdeiro da Ventura.

Vitória pede a Bento que aceite a realização do exame de DNA em Bernardo. Queiroz (Zécarlos Machado) flagra Raul (Val Perré) e Gema (Louise Cardoso) juntos. Anita (Leticia Persiles) conta a Lívia que decidiu permanecer ao lado de Roberto (Rômulo Estrela), e Lívia vai ao aeroporto para receber Alberto.

Quarta-feira (16)

Alberto pede que Lívia antecipe o casamento com Pedro. Melissa tenta usar Alex para prejudicar Felipe, enquanto Emília é surpreendida pela chegada de Alberto. Bernardo pede desculpas a Vitória.

O Mestre (Othon Bastos) reencontra Bento e procura acalmar Alice (Klara Castanho) e Rosa. Melissa fica irritada ao perceber que Felipe não pretende voltar para casa. Emília conta a Alberto que o casamento de Lívia com Pedro não irá acontecer.

Gema revela a Mateus (Cadu Libonati) que ela e Raul estão se aproximando. Felipe leva Alex, Felícia (Mel Maia) e Chico (João Gabriel D'Aleluia) para encontrar Berenice, deixando Melissa incomodada. Vitória mostra a Zilda (Nívea Maria) uma foto de Alberto e, pouco depois, Lívia escuta Emília revelar que Vitória é sua avó.

Quinta-feira (17)

Emília finalmente revela a Lívia a verdade sobre Vitória. Pedro continua acreditando que poderá reatar com ela, enquanto Anita decide que Roberto será o pai de seu filho. Melissa perde a paciência com as crianças.

Rosa percebe que Alice está com ciúmes de Mateus. Vitória desconfia das verdadeiras intenções de Luís em relação à herança de Bernardo. Com a ajuda do Mestre, Bento começa a recuperar lembranças de seu passado e procura Bernardo.

Bento concorda em realizar o exame de DNA. Alberto avisa Emília que não deixará a cidade antes de conversar com Vitória. Anita termina seu relacionamento com Afonso (Caio Paduan), enquanto Dorotéia cogita usar fios de cabelo de Melissa para realizar um exame de DNA.

Sexta-feira (18)

Bernardo se encontra com Alberto. Berenice beija Afonso. Emília demonstra arrependimento ao conversar com Bernardo, e Lívia se encontra com Felipe. Alberto sofre ao recordar o que fez com Vitória, enquanto Bernardo e Bento seguem para o laboratório.

Lívia procura Vitória, que conversa com ela sobre sua filha. Luiz informa a Emília que não entregou a Felipe o dinheiro que ela havia solicitado. Depois, Lívia conta à mãe como foi sua conversa com Vitória.

Bento diz a Vitória que recuperou lembranças de seu passado. Felipe e Afonso discutem maneiras de quitar a hipoteca de suas casas. Solange entrega a Dorotéia fios de cabelo de Lívia.

Sábado (19)

Mateus tem uma visão perto de Vitória e passa mal. Felipe descobre que Melissa perdeu o bebê, e o médico explica a ele o que aconteceu com a gravidez. Dorotéia comenta com Melissa que Alberto está na casa de Emília.

Mateus volta a ter uma visão ao abraçar Rosa. Queiroz se irrita quando Bento o responsabiliza pelos problemas nos negócios. Salomé (Inês Peixoto) conversa com Rita (Daniela Fontan), Bianca (Flora Diegues) e Felícia sobre sua paixão por Massimo, enquanto Gema expulsa Queiroz de casa.

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Reprise Novelas da Rede Globo Além do Tempo

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