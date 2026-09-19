EDIÇÃO ESPECIAL

Resumo da semana de Além do Tempo (21/09 a 26/09): Emília revela a Vitória que é sua filha e Melissa faz revelação chocante sobre Alex

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Emília confronta a mãe, Lívia vai morar com Felipe e Melissa solta uma bomba sobre a paternidade de Felipe

Kamila Macedo

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 10:00

Melissa e Alex em Além do Tempo Crédito: Reprodução

Nos capítulos da próxima semana de Além do Tempo, que está sendo reprisada na TV Globo na Edição Especial, Emília (Ana Beatriz Nogueira) finalmente revela a Vitória (Irene Ravache) que está viva e é sua filha.

Enquanto isso, Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) se aproximam cada vez mais, com a jovem deixando a mansão para morar com o amado, mas o romance continua sendo alvo das armações de Pedro (Emílio Dantas) e Melissa (Paolla Oliveira). Nos momentos finais da semana, Melissa perde o controle e faz uma revelação bombástica sobre a paternidade de Alex (Kadu Schons).

Além do Tempo 1 de 61

Segunda-feira (21)

Rosa (Carolina Kasting) faz uma visita a Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) em sua nova moradia. Rita (Daniela Fontan) critica Michele (Maria Joana) por ter beijado Mateus (Cadu Libonati). Melissa fica furiosa porque Vitória ignora suas reclamações contra Lívia. Roberto (Rômulo Estrela) bate um papo com Afonso (Caio Paduan) a respeito de Anita (Letícia Persiles). Ariel (Michel Melamed) conduz Alberto (Juca de Oliveira) para encontrar Vitória.

Alberto abre o jogo com Vitória e conta que Emília continua viva, deixando a mulher desesperada por respostas. Ofendido por Vitória, Alberto desiste de revelar a verdadeira identidade de sua filha. Mais tarde, Ariel desabafa com Cícero (Saulo Arcoverde) e lamenta que sua tentativa de interferir entre Alberto e Vitória não tenha dado certo.

Lívia consegue se aproximar de Alex. Ao perceber a simpatia, Melissa dá uma bronca em Alex por dizer que gostou de Lívia. Bernardo (Felipe Camargo) e Bento descobrem provas de que são irmãos. Por fim, Zilda (Nívea Maria) joga no ar para Vitória que Alberto pode estar falando a verdade sobre a filha dela estar viva.

Terça-feira (22)

Vitória leva um susto ao constatar que Alberto está hospedado em seu antigo palacete. Emília surge e dispara para Vitória que é sua filha, humilhando a mãe em seguida. Ao se depararem com Alberto desacordado, Vitória e Emília prestam socorro, mas logo depois a empresária bota a mãe para fora de casa.

Emocionada, Vitória se lembra que Lívia é sua neta. Emília avisa Lívia que Vitória já descobriu toda a verdade sobre ela. Usando de sua esperteza, Felícia (Mel Maia) dá um jeito de fazer Massimo (Luís Melo) convidar Salomé (Inês Peixoto) para dormir em sua residência.

Anita conversa com Rita e Carola (Ana Flavia Cavalcanti) sobre seu plano de ter um filho com Roberto. Ariel toca piano para encantar Rosa. Conversando com Pedro, Emília comenta que os bens e propriedades de Felipe precisam ir a leilão.

Quarta-feira (23)

O encontro entre Vitória e Lívia é marcado por muita emoção. Decidido, Felipe avisa a Melissa que vai acionar a Justiça para conseguir a guarda total de Alex. Gema (Louise Cardoso) e Raul (Val Perré) abrem o jogo com Emília e revelam que estão namorando.

Dorotéia (Julia Lemmertz) planta a dúvida em Melissa, insinuando que ela pode ser irmã de Lívia. Bernardo presta apoio e conforta Emília. Melissa ameaça Lívia e entra em atrito com Zilda. Para Felipe, Lívia abre o coração e relata a história de sua família.

Marcelo e Berenice (Elisa Brites) começam a se interessar um pelo outro. Enquanto isso, Pedro e Melissa maquinam planos contra Lívia e Felipe. Para Dorotéia, Melissa abre o jogo sobre sua estratégia de vingança contra Felipe. Desabafando, Vitória conta suas mágoas sobre Emília para Bernardo. Afonso e Berenice decidem tentar namorar.

Quinta-feira (24)

Neném (Nica Bonfim) bota pilha em Botelho (Marcelo Torreão) para que ele se aproxime de Rita. Num momento de tensão, Bernardo confronta Emília e pede um tempo no relacionamento. Em conversa com Cícero, Ariel confessa que está apaixonado por Rosa. Com aval de Gema, Chico (João Gabriel D'Aleluia) convida Alex e Felícia para brincarem em sua casa.

Massimo pede a Salomé que organize um jantar caprichado, fazendo com que a moça crie esperanças de que o momento romântico seja para ela. Preocupada, Carola abre os olhos de Lívia sobre os planos de Emília de tomar as propriedades de Felipe.

Lívia bota Emília contra a parede, mas a empresária desmente qualquer intenção de se apossar das casas de Felipe. Desconfiadas, Lívia e Anita suspeitam que Pedro esteja por trás da armação de Emília. Em conversa com Afonso, Felipe desabafa que vai se endividar ainda mais por causa da briga judicial com Melissa.

Sexta-feira (25)

Botelho abre o coração para Neném e confessa seu amor por Salomé. Fazendo uma visita a Alberto no hospital, Vitória tenta se aproximar de Emília. Enfrentando Pedro, Lívia sai em defesa de Carola. Confiante, Roberto acredita que vai conseguir conquistar o amor de Anita. Com ciúmes, Rosa se incomoda ao ver Bento próximo de Dorotéia. Decidida a mudar de vida, Lívia pede demissão da Beraldini.

Lívia avisa Emília que não presta mais serviços à empresa. Alex desabafa com Felícia e Chico sobre a separação dos pais. Deixando a mansão, Lívia se muda de vez para a casa de Felipe. Enquanto isso, Felipe demonstra forte preocupação com a saúde financeira da Vinícola Campobello. Para a surpresa de Rosa, Massimo a convida para um jantar a dois.

Emília busca consolo com Alberto, que segue atormentado pelo remorso. Carola propõe a Anita que dividam o aluguel de um apartamento. Aproveitando o momento, Felipe e Lívia curtem o namoro. Melissa fala mal de Felipe para Alex. Emocionada, Gema chora ao ser chamada de mãe por Chico. Conversando com Vitória, Lívia confessa que sentiu muita raiva de Alberto no passado.

Sábado (26)

O sonho de Salomé desmorona ao descobrir que o jantar romântico preparado por Massimo era, na verdade, para Rosa. Em um momento de sinceridade com Emília, Carola abre o jogo sobre seu passado e revela as chantagens que sofre de Pedro. Percebendo que não há sentimentos românticos, Rosa sugere a Massimo que sejam apenas bons amigos. De malas prontas, Salomé toma a decisão de ir morar na casa de Botelho.