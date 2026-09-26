EDIÇÃO ESPECIAL

Resumo da semana de Além do Tempo (28/09 a 03/10): Emília sofre acidente e Melissa cogita realizar exame de DNA em Alex

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Emília sofre um grave acidente, Alberto admite ter enganado a filha e Melissa considera descobrir se Roberto é o pai de Alex

Kamila Macedo

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 10:00

Vitória e Emília em Além do Tempo Crédito: Reprodução

Nos próximos capítulos da reprise de “Além do Tempo”, os conflitos familiares vão ganhar novos contornos. Enquanto Felipe (Rafael Cardoso) e Lívia (Alinne Moraes) seguem juntos, Melissa (Paolla Oliveira) enfrenta uma crise e passa a considerar um exame de DNA para descobrir a verdadeira paternidade de Alex (Kadu Schons).



Alberto (Juca de Oliveira) finalmente admite a Emília (Ana Beatriz Nogueira) que mentiu sobre Vitória (Irene Ravache), mas a revelação acontece pouco antes de um acidente que deixa a empresária em estado delicado. A situação ainda mobiliza Lívia, Vitória e Bernardo (Felipe Camargo), que ficam apreensivos com a recuperação de Emília.

Mel Maia compartilha bastidores da novela "Além do Tempo" (2015) 1 de 13

Segunda-feira (28)

Felipe fica apreensivo diante dos problemas financeiros enfrentados pela Vinícola Campobello. Enquanto isso, Massimo (Luís Melo) chama Rosa (Carolina Kasting) para um jantar reservado. Emília conversa com Alberto sobre suas angústias, e ele demonstra arrependimento pelo que fez. Carola (Ana Flávia Cavalcanti) sugere a Anita (Letícia Persiles) que as duas dividam um apartamento.

Felipe e Lívia aproveitam um momento juntos. Melissa, por sua vez, critica o comportamento do ex-marido para Alex. Gema (Louise Cardoso) se emociona quando Chico (João Gabriel D’Aleluia) a chama de mãe. Lívia conta a Vitória que chegou a sentir raiva de Alberto.

Salomé (Inês Peixoto) fica frustrada ao perceber que o jantar planejado por Massimo tinha Rosa como convidada. Carola também decide revelar a Emília detalhes de seu passado e conta que vem sendo chantageada por Pedro (Emílio Dantas).

Terça-feira (29)

Rosa deixa claro para Massimo que prefere manter apenas uma amizade entre os dois. Salomé decide deixar a casa de Botelho (Marcelo Torreão) e Melissa afirma a Alex que Felipe não é seu pai. Em seguida, ela revela que Roberto (Rômulo Estrela) seria o verdadeiro pai do menino.

Severa (Dani Barros) promete a Berenice (Elisa Brites) investigar a história envolvendo a paternidade do sobrinho. Lívia experimenta o espumante produzido por Felipe e aprova a bebida. Melissa perde o controle emocional, deixando Dorotéia (Julia Lemmertz) preocupada. Queiroz (Zécarlos Machado) se incomoda ao encontrar Raul (Val Perré) ao lado de Mateus (Cadu Libonati).

Emília conversa com Luís (Carlos Vereza) sobre o plano que pretende colocar em prática para conseguir comprar a vinícola de Vitória. Alberto pede que ela não ataque a mãe. Enquanto isso, Queiroz denuncia a situação irregular envolvendo Gema e Chico.

Quarta-feira (30)

Felícia (Mel Maia) fica desesperada ao perceber que Salomé deixou a casa de Massimo. Felipe procura Roberto, que fica surpreso diante da possibilidade de ser pai de Alex. Diante da situação, Roberto pede desculpas a Felipe.

Felipe avisa a Melissa que continuará lutando pela guarda de Alex. Salomé conta a Felícia que decidiu abandonar a tentativa de conquistar Massimo. Anita, por sua vez, desiste do projeto de ter um filho com Roberto e admite que está apaixonada por outro homem.

Emília repreende Pedro pela maneira como ele vem tratando Carola. Felícia revela a Massimo que Salomé é apaixonada por ele. Felipe e Lívia encontram apoio um no outro. Lívia decide procurar Alberto.

Quinta-feira (1º)

Alberto promete a Lívia que vai revelar a verdade para Emília. Anita se decepciona ao encontrar Afonso (Caio Paduan) acompanhado de Berenice. Roberto conversa com Berenice sobre a possibilidade de ser pai de Alex e desabafa diante da situação.

Pedro aconselha Melissa a controlar suas atitudes para evitar perder a guarda de Alex para Felipe. Rosa e Ariel (Michel Melamed) passam a se aproximar. Anita e Carola conseguem alugar um apartamento para dividir. Felícia incentiva Massimo a procurar Salomé.

Botelho procura agradar Salomé, enquanto Queiroz começa a agir contra Gema. Afonso trata Anita com hostilidade. O Mestre (Othon Bastos) questiona Ariel sobre a escolha entre continuar como anjo ou assumir uma vida humana. Alberto, enfim, conta a Emília que mentiu a respeito de Vitória.

Sexta-feira (2)

Alberto admite que agiu de propósito para impedir a aproximação entre Emília e Vitória. Logo depois, ele passa mal. Lívia alerta Vitória de que Emília pode procurá-la. Gema aconselha Anita a não desistir de Afonso.

Massimo não consegue tirar Salomé dos pensamentos, e Pérsio (Wagner Santisteban) chama sua atenção para a proximidade entre ela e Botelho. Emília fica angustiada e decide não procurar Vitória, que pede ajuda a Lívia. Melissa comenta com Dorotéia que está pensando em fazer um exame de DNA em Alex.

Mateus, Gema e Rita (Daniela Fontan) descobrem que Queiroz se apropriou da empresa da família. Em meio à tensão, Emília sofre um acidente. Felipe e Lívia encontram a empresária e conseguem socorrê-la. Ela é encaminhada para um hospital.

Sábado (3)

Melissa tenta convencer Roberto a realizar o exame de DNA em Alex e garante que não pretende revelar o resultado. Lívia pede a Anita que impeça Alberto de descobrir a gravidade do acidente sofrido por Emília.