EDIÇÃO ESPECIAL

Resumo da semana de Além do Tempo (31/08 a 05/09): Lívia decide romper com Pedro e Melissa diz para Felipe que está grávida

Próximos capítulos têm decisões definitivas no romance dos protagonistas e segredos do passado vindo à tona

Kamila Macedo

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 10:00

Além do Tempo Crédito: Reprodução

A semana na novela Além do Tempo reserva reviravoltas intensas na vida dos personagens. Disposta a viver seu amor por Felipe (Rafael Cardoso), Lívia (Alinne Moraes) toma a decisão de colocar um fim definitivo em seu noivado com Pedro (Emílio Santas). Do outro lado, sentindo o casamento ruir e após ver o marido rejeitá-la, Melissa (Paolla Oliveira) recorre a um golpe desesperado e inventa para Felipe que está grávida.

Emília (Ana Beatriz Nogueira) viaja às pressas para a Itália ao saber da internação de Alberto (Juca de Oliveira), Dorotéia (Julia Lemmertz) inicia uma busca secreta por exames de DNA e Bernardo (Felipe Camargo) avança nas investigações para desvendar a identidade de sua mãe biológica.

Segunda-feira (31)

Provocada por insinuações de Pedro sobre uma possível traição de Felipe, Melissa perde o controle e invade o escritório de Emília, acusando Anita (Letícia Persiles) de tentar seduzir seu marido. O descontrole da jovem é recriminado por Dorotéia. Lívia reflete sobre a necessidade de se distanciar de Felipe.

Em meio às tensões, Ariel (Michel Melamed) articula um jantar entre Emília e Bernardo. No ambiente familiar, Raul (Val Perré) pede desculpas a Gema (Louise Cardoso), mas a mulher decide por apoiar Queiroz (Zécarlos Machado) neste momento. Já Pedro diz a Felipe que quer se retratar com Melissa. Melissa conta para Felipe sobre a discussão que teve.

Terça-feira (01)

Em conversa com Anita, Roberto (Romulo Estrela) surpreende ao sugerir que tenham um filho juntos. Mais tarde, no restaurante de Rosa (Carolina Kasting), Bernardo tenta promover uma reconciliação entre Emília e Vitória (Irene Ravache), mas a empresária recusa qualquer aproximação.

Dorotéia decide colher um teste de DNA de Melissa sem o conhecimento da filha. O clima esquenta com a disputa de Roberto e Afonso (Caio Paduan) pela atenção de Anita. Afonso e Anita se beijam. Após ser informada do estado de saúde de Alberto, Emília prepara sua ida para a Itália, enquanto Bernardo flagra Dorotéia visitando Bento (Luiz Carlos Vasconcelos).

Quarta-feira (02)

Enquanto Vitória adoece, Lívia adota uma postura firme: é hostil com Pedro e confidencia a Anita e Felipe que romperá o noivado. Para afastar o rapaz, Emília determina que Pedro permaneça na filial carioca da empresa. Em outra frente, Massimo (Luis Melo) pede Rosa em casamento, ao passo que Bianca (Flora Diegues), Felícia (Mel Maia) e Alice (Klara Castanho) tramam para unir o empresário a Salomé (Inês Peixoto).

Ações judiciais e familiares também movimentam a trama. Bento ofende Raul e vai parar atrás das grades, enquanto Lívia e Vitória finalmente alcançam a paz em um momento de entendimento.

Quinta-feira (03)

Alberto passa por uma cirurgia na Europa, deixando o estado de saúde delicado. Durante o delírio no hospital, o idoso confunde Emília com Vitória e clama pelo perdão da ex-esposa, atitude que deixa a filha intrigada antes de ele recobrar a lucidez e negar o ocorrido.

No Brasil, Bianca e Pérsio (Wagner Santisteban) descobrem suas identidades e se beijam, enquanto Mateus (Cadu Libonati) confessa a Queiroz a vergonha que sente da relação de ambos. Em Belarrosa, Felipe pontua para Vitória que a viagem de Emília tem relação com o pai.

Sexta-feira (04)

Felipe recusa uma viagem com Melissa e se declara abertamente para Lívia, garantindo que irá se separar da esposa para ficarem juntos. Ciente de suas mentiras do passado, Alberto recupera a memória sobre o que disse a Vitória no passado.

Gema aceita ser modelo para as pinturas de Raul, e Alice tenta humanizar Bento, pedindo a Rosa que dê um teto ao pai. Dorotéia tenta conseguir um fio de cabelo de Lívia, e o trio formado por Salomé, Bianca e Felícia atua para desestabilizar o romance de Massimo e Rosa.

Sábado (05)

Acuada com a iminente separação e a decisão de Felipe em deixá-la, Melissa finge uma gravidez para prender o marido. A notícia é comemorada por Zilda (Nívea Maria), mas desperta a desconfiança imediata de Severa (Dani Barros).