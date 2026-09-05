EDIÇÃO ESPECIAL

Resumo da semana de Além do Tempo (07/09 a 12/09): Lívia rompe noivado, revela que ama Felipe e Melissa foge com Alex para o Rio

Nos próximos acontecimentos da trama de Elizabeth Jhin, Bernardo avança em sua busca pelo passado, enquanto Emília prepara novos planos contra Vitória

Kamila Macedo

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 10:00

Melissa e Alex em Além do Tempo Crédito: Reprodução

Nos próximos capítulos da reprise de “Além do Tempo”, a relação entre Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) ficará ainda mais complicada. Enquanto os dois enfrentam as consequências de seus sentimentos, Melissa (Paolla Oliveira) fará de tudo para impedir a aproximação do casal.

Em outros núcleos, Bernardo (Felipe Camargo) avançará na busca por respostas sobre sua história, Vitória (Irene Ravache) terá novas revelações sobre o passado e Emília (Ana Beatriz Nogueira) colocará em prática seus planos contra a mãe.

'Além do Tempo' 1 de 8

Segunda-feira (7)

Roberto (Rômulo Estrela) nota que Severa (Dani Barros) ainda demonstra interesse por ele. Decidido a colocar um ponto final em seu casamento, Felipe comunica a Melissa que pretende se separar. Ele também conta à esposa que está apaixonado por outra mulher, fazendo com que Melissa conclua que o pivô é Lívia.

Melissa revela a Alex (Kadu Schons) que Felipe pretende deixá-los. Em seguida, Felipe conversa com o filho e tenta tranquilizá-lo diante da situação. Zilda (Nívea Maria) abre o coração para Vitória, enquanto Lívia decide tentar convencer Emília a autorizar a viagem de Alberto (Juca de Oliveira) ao Brasil.

Melissa parte para o confronto e ameaça Felipe. Bianca (Flora Diegues) e Felícia (Mel Maia) resolvem transformar o visual de Salomé (Inês Peixoto), enquanto Carola (Ana Flávia Cavalcanti) conversa com Pedro (Emílio Dantas) a respeito de Lívia. Convencida de que a filha morreu, Vitória manda celebrar uma missa em sua memória.

Terça-feira (8)

Bernardo encontra uma fotografia que pode revelar a identidade de sua mãe biológica. Enquanto isso, Pedro surpreende Lívia e deixa claro que percebeu que ela está apaixonada por outro homem. Melissa, por sua vez, tenta colocar Alex contra o próprio pai.

Emília se despede de Alberto, que deixa o hospital após receber alta. A distância faz Bernardo e Emília sentirem ainda mais a falta um do outro. Determinada a preservar seu casamento, Melissa pede a Lívia que se afaste de Felipe pelo menos até o nascimento de seu filho.

Bernardo conversa com Luiz (Carlos Vereza). Bento (Luiz Carlos Vasconcelos) procura Raul (Val Perré) para pedir perdão, enquanto Alice (Klara Castanho) se emociona com a situação. Massimo (Luís Melo) aprova a transformação de Salomé, e Roberto insiste para que Anita (Letícia Persiles) o escolha como pai do seu bebê.

Quarta-feira (9)

Gema (Louise Cardoso) toma a decisão de colocar um fim ao casamento com Queiroz (Zécarlos Machado). Bento garante a Rosa (Carolina Kasting) que mudou e que já não é o mesmo homem de antes. Alex questiona Felipe sobre seus sentimentos por Lívia, enquanto Melissa procura Pedro e revela a ele que os dois estão envolvidos.

Vitória revela a Bernardo que Maria Benvinda é a mãe de Bento e se dispõe a ajudá-lo a desvendar as origens de sua família. Rosa convida Anita para soltar a voz em seu restaurante.

Felipe chama a atenção de Melissa para a maneira como ela vem tratando Alex. Pérsio (Wagner Santisteban) passa a morar com Botelho (Marcelo Torreão) e Neném (Nica Bomfim). Na agência de turismo, Queiroz apresenta aos funcionários as novas normas de funcionamento. Elias orienta Mateus (Cadu Libonati) sobre a habilidade que o rapaz possui.

Quinta-feira (10)

Vitória começa a estranhar a postura de Luiz diante das informações sobre Maria Benvinda. Michele (Maria Joana) se aproxima de Pedro, enquanto Bernardo prepara uma surpresa para Emília. Os dois combinam de se encontrar sozinhos, mas a situação fica tensa quando Massimo demonstra incômodo com a presença de Bento na casa de Rosa.

Alice admite a Bianca e Felícia que já não acredita em uma reconciliação entre Bento e Rosa. Lívia finalmente abre o jogo com Emília e revela que está apaixonada por Felipe. Chico (João Gabriel D'Aleluia) conta a Gema que se sente mais tranquilo depois da saída de Queiroz.

Melissa trata Alex com grosseria, levando o menino a procurar Felipe. Anita tenta resistir aos sentimentos que ainda tem por Afonso (Caio Paduan). Emília ordena que Bernardo mantenha distância de Vitória, mas não revela ao escritor a razão de sua exigência.

Sexta-feira (11)

Durante a missa dedicada à filha que acredita estar morta, Vitória recebe o apoio de Bento e Zilda. Melissa impede que Alex seja atendido por Berenice (Elisa Brites), enquanto Emília começa a colocar em movimento uma estratégia para atingir Vitória e Felipe.

Emília decide manter Alberto longe de seus planos, não contando a ele o que pretende fazer. Pedro tenta demonstrar que aceitou os sentimentos de Lívia por Felipe, mas continua ligado à situação. Zilda e Vitória estreitam a relação, enquanto Melissa leva Alex para longe do pai em uma tentativa de afastá-lo ainda mais de Felipe.

Gema encerra a sociedade que mantinha com Queiroz na agência de turismo. Rosa se aproxima de Ariel (Michel Melamed), e Pedro telefona para Alberto, despertando a preocupação de Carola sobre as verdadeiras intenções do rapaz. Ao mesmo tempo, Bernardo avança na investigação sobre seu passado e fica cada vez mais próximo de descobrir a verdade.

Sábado (12)

Pedro elabora um plano para prejudicar Anita. Massimo começa a se encantar por Salomé, enquanto Felipe entra em desespero ao perceber que Alex desapareceu. Pouco depois, Melissa chega ao Rio de Janeiro acompanhada do menino.

Bernardo confronta Emília e quer saber por que ela guarda tanto ressentimento de Vitória. Anita beija Afonso, mas admite ao rapaz que está dividida em relação aos próprios sentimentos. Melissa e Felipe têm uma discussão e ela levanta uma grave suspeita sobre a paternidade de Alex.