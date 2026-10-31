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Resumo da semana de Roque Santeiro (02/11 a 07/11): Roque retorna a Asa Branca e surpreende moradores

O santeiro reaparece na cidade após 17 anos, enquanto Tânia se declara para Roberto Mathias e Padre Hipólito descobre a verdade sobre a invasão de Navalhada

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 10:00

José Wilker interpretou o próprio Roque Santeiro, que dá nome à novela
José Wilker interpretou o próprio Roque Santeiro, que dá nome à novela Crédito: Reprodução/Globo

O retorno de Roque Santeiro (José Wilker) a Asa Branca movimenta os próximos capítulos da novela. Depois de 17 anos, o personagem volta à cidade e se surpreende com as mudanças ocorridas durante sua ausência. Enquanto isso, sua antiga história continua sendo explorada pelos moradores, que passam a acreditar em um novo milagre após o aparecimento do ostensório na igreja. A chegada do santeiro também provoca reações inesperadas, especialmente quando Mocinha (Lucinha Lins) o vê novamente.

Nos próximos capítulos da reprise de “Roque Santeiro”, Tânia (Lídia Brondi) também se aproxima de Roberto Mathias (Fábio Jr.), enquanto Padre Hipólito (Paulo Gracindo) descobre a verdade sobre os acontecimentos que marcaram a cidade 17 anos antes.

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de "Roque Santeiro" podem ter alterações sem aviso prévio.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Segunda-feira, 2 de novembro

Viúva Porcina (Regina Duarte) encontra Roberto Mathias na pousada. Zé das Medalhas (Armando Bógus) revela a Toninho Jiló (João Carlos Barroso) que Mocinha guarda os santos originais produzidos por Roque Santeiro. Enquanto isso, Tânia procura Roberto na pensão.

Terça-feira, 3 de novembro

Roberto garante a Sinhozinho Malta (Lima Duarte) que não tem nenhum envolvimento com Tânia. Em seguida, Malta conta à viúva Porcina que considera permitir o namoro entre a filha e o ator. Linda Bastos (Patrícia Pillar), por sua vez, compra as terras de Porcina.

Quarta-feira, 4 de novembro

Tânia discute com Sinhozinho Malta. Na cidade, chega o costureiro Jurandir (Cláudio Tovar), amigo de Matilde (Yoná Magalhães), para confeccionar o vestido da viúva Porcina. Mais tarde, Tânia se declara para Roberto Mathias. Enquanto isso, Roque retorna a Asa Branca depois de 17 anos.

Quinta-feira, 5 de novembro

Ao chegar à cidade, Roque procura um quarto na pousada de Matilde e fica surpreso com o crescimento de Asa Branca. Em seguida, vai até a igreja e, sem ser visto por ninguém, deixa o ostensório sobre o altar.

Sexta-feira, 6 de novembro

Roque acompanha a gravação da cena do filme em que seu personagem é morto pelo bando de Navalhada (Oswaldo Loureiro). Enquanto isso, os moradores acreditam que o ostensório desceu do céu. Ao ver Roque, Mocinha não consegue conter a emoção e desmaia.

Sábado, 7 de novembro

Sem reconhecer o hóspede, Matilde conta a história da lenda de Roque Santeiro para o próprio personagem. Depois, Roque procura Padre Hipólito para se confessar. Surpreso com a situação, o religioso desmaia, e Roque pede perdão. Ao se recuperar, Padre Hipólito descobre a verdade sobre o que aconteceu 17 anos antes, quando Navalhada invadiu Asa Branca, e decide contar tudo a Florindo Abelha (Ary Fontoura).

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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