Resumo da semana de Roque Santeiro (02/11 a 07/11): Roque retorna a Asa Branca e surpreende moradores

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Kamila Macedo
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 10:00
O retorno de Roque Santeiro (José Wilker) a Asa Branca movimenta os próximos capítulos da novela. Depois de 17 anos, o personagem volta à cidade e se surpreende com as mudanças ocorridas durante sua ausência. Enquanto isso, sua antiga história continua sendo explorada pelos moradores, que passam a acreditar em um novo milagre após o aparecimento do ostensório na igreja. A chegada do santeiro também provoca reações inesperadas, especialmente quando Mocinha (Lucinha Lins) o vê novamente.
Nos próximos capítulos da reprise de “Roque Santeiro”, Tânia (Lídia Brondi) também se aproxima de Roberto Mathias (Fábio Jr.), enquanto Padre Hipólito (Paulo Gracindo) descobre a verdade sobre os acontecimentos que marcaram a cidade 17 anos antes.
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de "Roque Santeiro" podem ter alterações sem aviso prévio.
Roque Santeiro
Segunda-feira, 2 de novembro
Viúva Porcina (Regina Duarte) encontra Roberto Mathias na pousada. Zé das Medalhas (Armando Bógus) revela a Toninho Jiló (João Carlos Barroso) que Mocinha guarda os santos originais produzidos por Roque Santeiro. Enquanto isso, Tânia procura Roberto na pensão.
Terça-feira, 3 de novembro
Roberto garante a Sinhozinho Malta (Lima Duarte) que não tem nenhum envolvimento com Tânia. Em seguida, Malta conta à viúva Porcina que considera permitir o namoro entre a filha e o ator. Linda Bastos (Patrícia Pillar), por sua vez, compra as terras de Porcina.
Quarta-feira, 4 de novembro
Tânia discute com Sinhozinho Malta. Na cidade, chega o costureiro Jurandir (Cláudio Tovar), amigo de Matilde (Yoná Magalhães), para confeccionar o vestido da viúva Porcina. Mais tarde, Tânia se declara para Roberto Mathias. Enquanto isso, Roque retorna a Asa Branca depois de 17 anos.
Quinta-feira, 5 de novembro
Ao chegar à cidade, Roque procura um quarto na pousada de Matilde e fica surpreso com o crescimento de Asa Branca. Em seguida, vai até a igreja e, sem ser visto por ninguém, deixa o ostensório sobre o altar.
Sexta-feira, 6 de novembro
Roque acompanha a gravação da cena do filme em que seu personagem é morto pelo bando de Navalhada (Oswaldo Loureiro). Enquanto isso, os moradores acreditam que o ostensório desceu do céu. Ao ver Roque, Mocinha não consegue conter a emoção e desmaia.
Sábado, 7 de novembro
Sem reconhecer o hóspede, Matilde conta a história da lenda de Roque Santeiro para o próprio personagem. Depois, Roque procura Padre Hipólito para se confessar. Surpreso com a situação, o religioso desmaia, e Roque pede perdão. Ao se recuperar, Padre Hipólito descobre a verdade sobre o que aconteceu 17 anos antes, quando Navalhada invadiu Asa Branca, e decide contar tudo a Florindo Abelha (Ary Fontoura).