Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo da semana de Roque Santeiro (09/11 a 14/11): Sinhozinho Malta se irrita com namoro de Roberto e Tânia

Coronel decide pressionar Roque a deixar Asa Branca, enquanto Beato Salu acaba internado após provocar um escândalo

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 10:00

Lídia Brondi interpretou Tânia em Roque Santeiro
Lídia Brondi interpretou Tânia em Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos da reprise de “Roque Santeiro”, Sinhozinho Malta (Lima Duarte) ficará incomodado ao descobrir o relacionamento de Roberto Mathias (Fábio Jr.) e Tânia (Lídia Brondi). Enquanto isso, Roque Santeiro (José Wilker) enfrentará a pressão para deixar Asa Branca e contará com a ajuda de algumas pessoas para lidar com seu passado. O coronel também tomará medidas para impedir que Beato Salu (Nelson Dantas) revele informações que possam comprometer seus interesses.

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
1 de 9
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Segunda-feira, 9 de novembro

Terêncio (Valdir Santana) flagra Roberto Mathias e Tânia juntos e conta o que viu a Sinhozinho Malta, que fica contrariado com a notícia. Em seguida, o coronel oferece dinheiro a Roque Santeiro para que ele deixe Asa Branca.

Terça-feira, 10 de novembro

Luizão (Alexandre Frota) pede que Lulu (Cássia Kis) permita que sua filha grave a cena em que, aos oito anos, teve uma visão de Roque. Quando começa a explicar como tudo aconteceu, ela olha para a frente e se depara com o próprio Roque.

O santeiro aparece na sala, e Sinhozinho Malta faz uma brincadeira para escondê-lo de Pombinha (Eloísa Mafalda), deixando todos intrigados. Mais tarde, o coronel flagra Roberto Mathias e Tânia juntos e ordena que Terêncio vá buscar o ator.

Quarta-feira, 11 de novembro

Sinhozinho Malta leva Roberto Mathias para casa, surpreendendo a filha. Enquanto isso, Mirna (Ilva Niño) encontra imagens de santos no quarto de Roque e descobre que o hóspede já trabalhou como santeiro.

Viúva Porcina (Regina Duarte), Sinhozinho Malta e o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura) se reúnem para pedir que o padre convença Roque a deixar Asa Branca, apresentando a decisão como uma vontade de Deus.

Ninon (Claudia Raia) volta a ouvir os uivos do lobisomem. Roque, por sua vez, acompanha o encerramento da romaria de um homem que fez uma promessa ao santo e carregou uma cruz de Belo Horizonte até Asa Branca.

Quinta-feira, 12 de novembro

Diante do prefeito e do coronel, Roque afirma que precisa contar a verdade. Ele procura o padre para pedir um conselho, mas ouve que não poderá receber ajuda. Enquanto isso, Ninon e Rosaly (Isis de Oliveira) se preparam para enfrentar o lobisomem.

Beato Salu não acredita no que Roque diz e provoca um escândalo. Preocupado com o que o beato pode revelar aos moradores, Sinhozinho Malta toma providências para impedir que ele fale demais e decide interná-lo.

Sexta-feira, 13 de novembro

Sinhozinho Malta tenta convencer Roque de que Beato Salu receberá bons cuidados no hospital. Enquanto isso, o delegado questiona Florindo Abelha sobre a internação do beato. Ninon também sai à procura do lobisomem.

Porcina flagra Lulu conversando com Roque e sente ciúme. Mais tarde, Ninon recebe uma intimação do delegado para comparecer à delegacia. Gerson do Valle (Ewerton de Castro) beija Linda Bastos (Patrícia Pillar), mas leva um tapa da atriz.

Sábado, 14 de novembro

Porcina se recusa a pedir que Roque deixe sua casa. Enquanto isso, Marcelina (Wanda Kosmo) revela a Pombinha suas desconfianças sobre a morte da filha. Para completar, Marilda (Elizangela), mulher de Roberto Mathias, chega a Asa Branca.

Leia mais

Imagem - Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (07), prefeito, coronel e padre tentam decidir destino de Roque

Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (07), prefeito, coronel e padre tentam decidir destino de Roque

Imagem - Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (06), Roque reencontra Porcina e segredos do passado vêm à tona

Roque Santeiro: no capítulo desta sexta-feira (06), Roque reencontra Porcina e segredos do passado vêm à tona

Imagem - Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (05), Roque assiste à gravação de sua morte e deixa moradores aterrorizados com um 'milagre'

Roque Santeiro: no capítulo desta quinta-feira (05), Roque assiste à gravação de sua morte e deixa moradores aterrorizados com um 'milagre'

Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (7 de novembro): mude o ritmo, experimente novas possibilidades e valorize seu tempo

Cor e número da sorte de hoje (7 de novembro): mude o ritmo, experimente novas possibilidades e valorize seu tempo
Imagem - Jade Picon escolhe Trancoso para sediar Movimento Solar, evento de bem-estar; saiba detalhes

Jade Picon escolhe Trancoso para sediar Movimento Solar, evento de bem-estar; saiba detalhes
Imagem - 'Quem Ama Cuida': Pilar planeja sequestro, Dora termina namoro e Ingrid deixa presidência; veja resumo da semana

'Quem Ama Cuida': Pilar planeja sequestro, Dora termina namoro e Ingrid deixa presidência; veja resumo da semana