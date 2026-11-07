EDIÇÃO ESPECIAL

Resumo da semana de Roque Santeiro (09/11 a 14/11): Sinhozinho Malta se irrita com namoro de Roberto e Tânia

Coronel decide pressionar Roque a deixar Asa Branca, enquanto Beato Salu acaba internado após provocar um escândalo

Kamila Macedo

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 10:00

Lídia Brondi interpretou Tânia em Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos da reprise de “Roque Santeiro”, Sinhozinho Malta (Lima Duarte) ficará incomodado ao descobrir o relacionamento de Roberto Mathias (Fábio Jr.) e Tânia (Lídia Brondi). Enquanto isso, Roque Santeiro (José Wilker) enfrentará a pressão para deixar Asa Branca e contará com a ajuda de algumas pessoas para lidar com seu passado. O coronel também tomará medidas para impedir que Beato Salu (Nelson Dantas) revele informações que possam comprometer seus interesses.



Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

Roque Santeiro 1 de 9

Segunda-feira, 9 de novembro



Terêncio (Valdir Santana) flagra Roberto Mathias e Tânia juntos e conta o que viu a Sinhozinho Malta, que fica contrariado com a notícia. Em seguida, o coronel oferece dinheiro a Roque Santeiro para que ele deixe Asa Branca.

Terça-feira, 10 de novembro

Luizão (Alexandre Frota) pede que Lulu (Cássia Kis) permita que sua filha grave a cena em que, aos oito anos, teve uma visão de Roque. Quando começa a explicar como tudo aconteceu, ela olha para a frente e se depara com o próprio Roque.

O santeiro aparece na sala, e Sinhozinho Malta faz uma brincadeira para escondê-lo de Pombinha (Eloísa Mafalda), deixando todos intrigados. Mais tarde, o coronel flagra Roberto Mathias e Tânia juntos e ordena que Terêncio vá buscar o ator.

Quarta-feira, 11 de novembro

Sinhozinho Malta leva Roberto Mathias para casa, surpreendendo a filha. Enquanto isso, Mirna (Ilva Niño) encontra imagens de santos no quarto de Roque e descobre que o hóspede já trabalhou como santeiro.

Viúva Porcina (Regina Duarte), Sinhozinho Malta e o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura) se reúnem para pedir que o padre convença Roque a deixar Asa Branca, apresentando a decisão como uma vontade de Deus.

Ninon (Claudia Raia) volta a ouvir os uivos do lobisomem. Roque, por sua vez, acompanha o encerramento da romaria de um homem que fez uma promessa ao santo e carregou uma cruz de Belo Horizonte até Asa Branca.

Quinta-feira, 12 de novembro

Diante do prefeito e do coronel, Roque afirma que precisa contar a verdade. Ele procura o padre para pedir um conselho, mas ouve que não poderá receber ajuda. Enquanto isso, Ninon e Rosaly (Isis de Oliveira) se preparam para enfrentar o lobisomem.

Beato Salu não acredita no que Roque diz e provoca um escândalo. Preocupado com o que o beato pode revelar aos moradores, Sinhozinho Malta toma providências para impedir que ele fale demais e decide interná-lo.

Sexta-feira, 13 de novembro

Sinhozinho Malta tenta convencer Roque de que Beato Salu receberá bons cuidados no hospital. Enquanto isso, o delegado questiona Florindo Abelha sobre a internação do beato. Ninon também sai à procura do lobisomem.

Porcina flagra Lulu conversando com Roque e sente ciúme. Mais tarde, Ninon recebe uma intimação do delegado para comparecer à delegacia. Gerson do Valle (Ewerton de Castro) beija Linda Bastos (Patrícia Pillar), mas leva um tapa da atriz.

Sábado, 14 de novembro