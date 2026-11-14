Resumo da semana de Roque Santeiro (16/11 a 21/11): Beato Salú entra em coma após tentativa de envenenamento

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Kamila Macedo
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 10:00
A semana de “Roque Santeiro” será marcada por novas reviravoltas em Asa Branca. Enquanto Roque se aproxima cada vez mais de Porcina, Sinhozinho Malta tenta manter o controle sobre o retorno do santeiro e a situação de Beato Salu. A chegada de Marilda, mulher de Roberto Mathias, também promete movimentar a cidade. Além disso, uma tentativa de envenenamento coloca a vida do pai de Roque em risco.
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.
Roque Santeiro
Segunda-feira, 16 de novembro
Sinhozinho Malta (Lima Duarte) tenta tranquilizar Roque (José Wilker) e garante que Beato Salu (Nelson Dantas) receberá os cuidados necessários no hospital. O delegado Feijó (Maurício do Valle) questiona Flô (Ary Fontoura) sobre a internação do beato. Enquanto isso, Ninon (Claudia Raia) sai à procura do lobisomem.
Porcina (Regina Duarte) flagra Lulu (Cássia Kis) conversando com Roque e sente ciúmes. Ninon recebe uma intimação do delegado para comparecer à delegacia. Gerson do Valle (Ewerton de Castro) beija Linda Bastos (Patrícia Pillar), mas leva um tapa da atriz.
Terça-feira, 17 de novembro
Porcina se recusa a expulsar Roque de sua casa. Marcelina (Wanda Kosmo) revela a Pombinha (Eloísa Mafalda) que desconfia das circunstâncias da morte de sua filha. Enquanto isso, Marilda (Elizangela), mulher de Roberto Mathias (Fábio Jr.), chega a Asa Branca.
Matilde (Yoná Magalhães) visita Beato Salu no hospital, descobre que Roque Santeiro voltou e conta às meninas que a boate poderá ser reaberta. Roberto revela a Tânia (Lídia Brondi) que é casado, deixando a jovem chocada.
Quarta-feira, 18 de novembro
Gerson decide organizar uma primeira exibição do filme apenas para alguns convidados. Matilde conta a Sinhozinho Malta que já descobriu o retorno de Roque, mas o fazendeiro tenta despistá-la.
Sinhozinho Malta transmite a Flô a ordem para reabrir a boate Sexus. Roque procura Porcina na piscina. Enquanto isso, Tânia procura Matilde e diz que as duas precisam conversar.
Quinta-feira, 19 de novembro
Mocinha (Lucinha Lins) não aceita a reabertura da boate de Matilde e decide pedir demissão da prefeitura. Lulu revela a Padre Hipólito (Paulo Gracindo) que deseja um homem misterioso. Roque volta a visitar o pai no hospital.
Ao saber da reabertura da boate, Padre Hipólito procura Matilde para questionar a decisão. Já Padre Albano (Cláudio Cavalcanti) tenta convencer Zé das Medalhas (Armando Bógus) a construir uma creche para os filhos das operárias.
Sexta-feira, 20 de novembro
Marilda deixa um bilhete para Roberto antes de tomar uma decisão. Zé das Medalhas resolve abrir a creche. Enquanto isso, Sinhozinho Malta ordena que Terêncio (Waldir Santana) administre medicamentos a Beato Salu. Mocinha conta que viu uma mulher atirando em Roberto.
Marilda foge, e Sinhozinho Malta descobre que Roberto é casado. O fazendeiro aceita levar o ator ao Rio de Janeiro para realizar uma cirurgia. Terêncio tenta envenenar Beato Salu, mas, por um engano, um enfermeiro acaba administrando a substância ao paciente, que entra em coma.
Sábado, 21 de novembro
Roque vai ao hospital e descobre que o pai está em coma. Em outro momento, ele e Porcina acabam dormindo juntos. Roberto passa pela cirurgia, enquanto Tânia começa a desconfiar de Terêncio. Lulu também decide visitar Beato Salu no hospital.
Durante a visita, Lulu encontra Roque e se declara para ele. Toninho Jiló (João Carlos Barroso) conta a Zé das Medalhas que viu Lulu acompanhada de outro homem. Mais tarde, Tânia visita Porcina e estranha a maneira como Roque a trata.