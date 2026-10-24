Resumo da semana de Roque Santeiro (26/10 a 31/10): Roberto é sequestrado por capangas de Porcina

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Kamila Macedo
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 10:00
Nos próximos capítulos da reprise de “Roque Santeiro”, a aproximação entre Roberto Mathias (Fábio Jr.) e a viúva Porcina (Regina Duarte) provoca novos conflitos. Enquanto Sinhozinho Malta (Lima Duarte) ameaça o ator, Roberto acaba sequestrado por capangas da viúva. Tânia (Lídia Brondi) desconfia do envolvimento de Malta no desaparecimento e o acusa de estar por trás do crime. Em outro núcleo, Gerson (Ewerton de Castro) se declara para Linda (Patrícia Pillar).
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Roque Santeiro
Segunda-feira, 26 de outubro
Sinhozinho Malta vai à pousada onde Roberto Mathias está hospedado. Viúva Porcina pede que Mina (Ilva Niño) leve um bilhete até Roberto, também na pousada, com a orientação de que ele não a visite. Para despistar Malta, Mina inventa uma desculpa. O fazendeiro, então, avisa Matilde que precisará fechar a boate.
Terça-feira, 27 de outubro
O bilhete enviado por Porcina chega à pousada, mas Matilde (Yoná Magalhães) intercepta a mensagem antes que Roberto possa recebê-la. Mais tarde, a viúva telefona para o ator. Enquanto isso, Roberto e Tânia ficam perto de se beijar. Lulu (Cassia Kis) conhece Padre Albano (Cláudio Cavalcanti) e decide se confessar com ele. Por fim, Porcina vai até a pousada à procura de Roberto.
Quarta-feira, 28 de outubro
Gerson do Valle, diretor do filme sobre Roque Santeiro, pede que Roberto se aproxime de Porcina para mantê-la longe das filmagens. Um dos jagunços da viúva vai à pousada buscar o ator, mas ele afirma que não pode acompanhá-lo.
Quinta-feira, 29 de outubro
Malta ameaça Roberto. Enquanto isso, Porcina retorna sozinha da fazenda e decide acompanhar uma gravação do filme que Roberto está participando. No local, porém, ela é surpreendida pela chegada de Malta. Em meio esses acontecimentos, Roberto acaba sequestrado pelos capangas de Porcina.
Sexta-feira, 30 de outubro
O desaparecimento de Roberto mobiliza as pessoas ao seu redor. O ator é levado pelos capangas até a fazenda de Porcina. Desconfiada de que Malta esteja por trás do sequestro, por acreditar que ele suspeita de um relacionamento entre ela e Roberto, Tânia procura o pai e o acusa de ter levado o ator.
Sábado, 31 de outubro
Malta questiona Porcina sobre uma possível participação dela no desaparecimento de Roberto. Gerson se declara para Linda. Lulu pede um vestido emprestado à amiga, enquanto Tânia vai à pousada buscar Roberto.