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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (16 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 06:00

Nicolas Prattes é Mirinho, em A Nobreza do Amor Crédito: TV Globo/Estevam Avellar

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, uma reviravolta comove Batanga e o Brasil nesta quarta-feira (16). Com a saúde de Niara piorando e a necessidade de uma transfusão de sangue, o médico Onildo faz uma descoberta e revela que Mirinho é o doador compatível que pode salvar a jovem.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Essa revelação mexe com o clima do hospital, onde todos torciam pela recuperação dela. A presença de Mirinho no local para apoiar Lúcia/Alika já vinha incomodando Tonho e fazendo Virgínia passar mal de ciúmes.

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Aproveitando que o rei Jendal viajou, Binta mostra toda a sua maldade no reino e manda Kênia para o trabalho forçado na mina como castigo por uma suposta traição. Nos alojamentos do castigo, Kênia acaba cruzando o caminho de Zuri.

Enquanto isso, Bartô cumpre uma missão delicada e pede para Sebastião entregar a Vera/Niara uma medalha sagrada de Veneranda, na tentativa de trazer proteção espiritual em meio a tanto caos.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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