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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (19 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:03

A Nobreza do Amor: Salma conhece possível noivo, Fuad   Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quarta-feira (19), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., enquanto trabalha no engenho ao lado de Tonho, chamando a atenção e o ciúme reprimido de Omar, Alika é espionada de longe por Sebastião, que consegue tirar uma fotografia da jovem sem que ela perceba.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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Ao mesmo tempo, José alerta a mocinha sobre os riscos que sua relação com Tonho pode trazer para a missão em Batanga, pedindo que ela repense suas decisões amorosas. Enquanto Salma sofre com a aproximação de sua união forçada com Fuad, Jendal acerta os últimos detalhes para oficializar seu casamento com Binta em meio a atritos e desconfianças entre os convidados.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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