NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (19 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:03

A Nobreza do Amor: Salma conhece possível noivo, Fuad Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quarta-feira (19), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., enquanto trabalha no engenho ao lado de Tonho, chamando a atenção e o ciúme reprimido de Omar, Alika é espionada de longe por Sebastião, que consegue tirar uma fotografia da jovem sem que ela perceba.

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Ao mesmo tempo, José alerta a mocinha sobre os riscos que sua relação com Tonho pode trazer para a missão em Batanga, pedindo que ela repense suas decisões amorosas. Enquanto Salma sofre com a aproximação de sua união forçada com Fuad, Jendal acerta os últimos detalhes para oficializar seu casamento com Binta em meio a atritos e desconfianças entre os convidados.

