Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (19 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:03
No capítulo desta quarta-feira (19), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., enquanto trabalha no engenho ao lado de Tonho, chamando a atenção e o ciúme reprimido de Omar, Alika é espionada de longe por Sebastião, que consegue tirar uma fotografia da jovem sem que ela perceba.
A Nobreza do Amor
Ao mesmo tempo, José alerta a mocinha sobre os riscos que sua relação com Tonho pode trazer para a missão em Batanga, pedindo que ela repense suas decisões amorosas. Enquanto Salma sofre com a aproximação de sua união forçada com Fuad, Jendal acerta os últimos detalhes para oficializar seu casamento com Binta em meio a atritos e desconfianças entre os convidados.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.