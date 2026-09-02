NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (2 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:03

Onildo e Niara se beijam pela primeira vez Crédito: Divulgação/TV Globo

No capítulo desta quarta-feira (2), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., as rivalidades chegam ao extremo. Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, ignorando os conselhos de Manoel para focar em seu relacionamento com Virgínia e esquecer Alika, Mirinho decide tomar uma medida drástica, o jovem procura um criminoso de aluguel e fecha contrato para assassinar Tonho.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Onildo e Niara não resistem à atração e selam o momento com um beijo apaixonado. Já no solar, Marta continua irredutível e declara que Diógenes terá de assumir publicamente a paternidade de Ritinha. No comércio de Batanga, a chegada de um investidor francês levado por Binta causa choque em Jendal, enquanto no vilarejo Viriato e Adônis se irritam com as confusões provocadas pelos cangaceiros abrigados na pensão.

