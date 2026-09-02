Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (2 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:03
No capítulo desta quarta-feira (2), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., as rivalidades chegam ao extremo. Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, ignorando os conselhos de Manoel para focar em seu relacionamento com Virgínia e esquecer Alika, Mirinho decide tomar uma medida drástica, o jovem procura um criminoso de aluguel e fecha contrato para assassinar Tonho.
A Nobreza do Amor
Onildo e Niara não resistem à atração e selam o momento com um beijo apaixonado. Já no solar, Marta continua irredutível e declara que Diógenes terá de assumir publicamente a paternidade de Ritinha. No comércio de Batanga, a chegada de um investidor francês levado por Binta causa choque em Jendal, enquanto no vilarejo Viriato e Adônis se irritam com as confusões provocadas pelos cangaceiros abrigados na pensão.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.