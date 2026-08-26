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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (26 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 06:03

Tonho e Alika em 'A Nobreza do Amor'  Crédito: Globo/Beatriz Damy

O capítulo desta quarta-feira (26) de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., traz fortes emoções na comemoração do aniversário de Tonho e Alika, que se apegam à data em comum para reforçar a crença de que foram feitos um para o outro. No entanto, a celebração é marcada por provocações, Mirinho tenta desestabilizar o casal ao dar um presente para a mocinha, sendo observado de perto por Omar.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Longe da festa, Virgínia abre o jogo com Marta e admite ter se entregado a Mirinho. Mais tarde, a vilã comemora um passo crucial em seu plano de traição, recebe de Sebastião a tão esperada fotografia de Alika, preparando o terreno para desmascará-la.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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