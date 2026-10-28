Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (28 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:30

auto-upload
Alika (Duda Santos) em A Nobreza do Amor Crédito: Divulgação/TV Globo

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o retorno forçado ao continente africano marca uma virada dolorosa para a protagonista no capítulo desta quarta-feira (28). 

Ao desembarcar em Batanga ao lado de Jendal, Alika se depara com um rastro de destruição e fome deixado pelo conflito e não esconde a tristeza diante do caos vivido pela população. 

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Em Barro Preto, Mirinho decide planejar uma fuga e divide a intenção com Manoel, enquanto inventa desculpas para enrolar Virgínia sobre a viagem de núpcias. Ao mesmo tempo, uma correspondência misteriosa de Maria Helena enviada para Dôra levanta a desconfiança de Sebastião e Bartô sobre onde ela realmente está escondida.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 26 a 31 de outubro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 26 a 31 de outubro na Globo

Imagem - Menino do interior da Bahia que foi atrás de aulas de balé sozinho conquista vaga no Bolshoi

Menino do interior da Bahia que foi atrás de aulas de balé sozinho conquista vaga no Bolshoi

Imagem - Rosto de Irmã Dulce é esculpido em fábrica histórica que vai virar faculdade de medicina

Rosto de Irmã Dulce é esculpido em fábrica histórica que vai virar faculdade de medicina

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - ‘Quem Ama Cuida’: Pilar vira suspeita da morte de Arthur e recebe alerta de Heitor nesta quarta (28)

‘Quem Ama Cuida’: Pilar vira suspeita da morte de Arthur e recebe alerta de Heitor nesta quarta (28)
Imagem - Clima de romance surge entre Gabriel e Bela, enquanto Vanessa pede a Sílvia sonde o ‘novo casal’ em Por Você nesta quarta (28 de outubro)

Clima de romance surge entre Gabriel e Bela, enquanto Vanessa pede a Sílvia sonde o ‘novo casal’ em Por Você nesta quarta (28 de outubro)
Imagem - Maré de prosperidade: 3 signos podem conquistar reconhecimento e tirar planos do papel nesta quarta (28)

Maré de prosperidade: 3 signos podem conquistar reconhecimento e tirar planos do papel nesta quarta (28)