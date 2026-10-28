NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (28 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:30

Alika (Duda Santos) em A Nobreza do Amor Crédito: Divulgação/TV Globo

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o retorno forçado ao continente africano marca uma virada dolorosa para a protagonista no capítulo desta quarta-feira (28).

Ao desembarcar em Batanga ao lado de Jendal, Alika se depara com um rastro de destruição e fome deixado pelo conflito e não esconde a tristeza diante do caos vivido pela população.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Em Barro Preto, Mirinho decide planejar uma fuga e divide a intenção com Manoel, enquanto inventa desculpas para enrolar Virgínia sobre a viagem de núpcias. Ao mesmo tempo, uma correspondência misteriosa de Maria Helena enviada para Dôra levanta a desconfiança de Sebastião e Bartô sobre onde ela realmente está escondida.

