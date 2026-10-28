Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (28 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:30
No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o retorno forçado ao continente africano marca uma virada dolorosa para a protagonista no capítulo desta quarta-feira (28).
Ao desembarcar em Batanga ao lado de Jendal, Alika se depara com um rastro de destruição e fome deixado pelo conflito e não esconde a tristeza diante do caos vivido pela população.
A Nobreza do Amor
Em Barro Preto, Mirinho decide planejar uma fuga e divide a intenção com Manoel, enquanto inventa desculpas para enrolar Virgínia sobre a viagem de núpcias. Ao mesmo tempo, uma correspondência misteriosa de Maria Helena enviada para Dôra levanta a desconfiança de Sebastião e Bartô sobre onde ela realmente está escondida.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.