Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (9 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:03

Kênia e Jendal em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quarta-feira (9), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., mostra Alika, José e Niara batendo o martelo sobre o retorno a Batanga ao lado de Omar. Enquanto isso, Tonho desabafa com Januário sobre a dor de ver a amada partir. Na fazenda, Graça trata Mundica com rispidez, mas acaba alertada por Ana Maria sobre o desgaste no relacionamento da amiga com Manoel.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

As intrigas ganham força quando Mirinho descobre a fuga de Maria Helena com Murilo. Em paralelo, Kênia trai a confiança da coroa ao denunciar a Campbell as negociações secretas de Jendal e Binta com os franceses. Para fechar o dia repleto de reviravoltas, Virgínia volta a passar mal e começa a acreditar que pode estar grávida, enquanto Graça implora o perdão de Caetana para que ela volte ao engenho.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 7 a 12 de setembro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 7 a 12 de setembro na Globo

Imagem - Frango xadrez fica pronto rapidinho e pode ser feito em uma panela só: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Frango xadrez fica pronto rapidinho e pode ser feito em uma panela só: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Imagem - Wagner Moura revela seus cinco lugares favoritos em Salvador: 'Sou mais feliz lá'

Wagner Moura revela seus cinco lugares favoritos em Salvador: 'Sou mais feliz lá'

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Casimiro Miguel deixa comando da CazéTV após quatro anos; saiba mais

Casimiro Miguel deixa comando da CazéTV após quatro anos; saiba mais
Imagem - A sorte pode bater à porta de 3 signos hoje (9 de setembro), antes de uma importante mudança

A sorte pode bater à porta de 3 signos hoje (9 de setembro), antes de uma importante mudança