Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (9 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:03
O capítulo desta quarta-feira (9), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., mostra Alika, José e Niara batendo o martelo sobre o retorno a Batanga ao lado de Omar. Enquanto isso, Tonho desabafa com Januário sobre a dor de ver a amada partir. Na fazenda, Graça trata Mundica com rispidez, mas acaba alertada por Ana Maria sobre o desgaste no relacionamento da amiga com Manoel.
A Nobreza do Amor
As intrigas ganham força quando Mirinho descobre a fuga de Maria Helena com Murilo. Em paralelo, Kênia trai a confiança da coroa ao denunciar a Campbell as negociações secretas de Jendal e Binta com os franceses. Para fechar o dia repleto de reviravoltas, Virgínia volta a passar mal e começa a acreditar que pode estar grávida, enquanto Graça implora o perdão de Caetana para que ela volte ao engenho.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.