NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (10 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 06:03

Virgínia (Theresa Fonseca) e Mirinho (Nicolas Prattes) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (10), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., traz revelações bombásticas. Marta exige que Virgínia se consulte com Onildo, que logo confirma a gravidez da jovem. Sem perder tempo, Virgínia anuncia a todos que espera um filho de Mirinho, deixando Sebastião bastante desconfiado. Ao mesmo tempo, Mirinho descobre que Tonho e Alika se separam e já se oferece para viajar com a moça.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto isso, Alika abre o coração e conta sua história verdadeira a Salma, que sofre ao saber que Omar está de partida. Nas sombras do poder, Chinua alerta os rebeldes sobre a negociação de Jendal com os franceses, confirmando que Kênia já repassou a informação a Campbell. Aproveitando o caos, Binta e Pascoal trocam um beijo escondido, enquanto Omar celebra ao saber que Tonho não irá mais para Batanga.

