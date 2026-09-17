NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (17 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 06:00

Virgínia (Theresa Fonseca) em A Nobreza do Amor Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, Mirinho surpreende todo mundo com um ato de solidariedade nesta quinta-feira (17). Mesmo com a rejeição e o climão em torno dele, o rapaz concorda em doar sangue para salvar Vera/Niara, deixando todos de boca aberta com essa atitude generosa.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Só que a boa ação traz problemas para ele. Virgínia fica uma fera e reclama com Graça porque o noivo foi ao hospital ajudar Lúcia/Alika. Para piorar a confusão, Casemiro conta para Marta, espantada, que expulsou Mirinho por causa dessas decisões recentes.

Em Batanga, Pascoal resolve ser ainda mais cruel e joga Kênia em uma solitária apertada, logo ao lado da cela de Dumi, aumentando o sofrimento dos presos. E o carcereiro ainda aproveita para provocar o rebelde.



Mesmo com a vigilância, Ladisa avisa Akin que conseguiu mandar um telegrama importante avisando Alika que Jendal está viajando para o Brasil. Para fechar o dia, José/Zambi deixa Alika impressionada ao anunciar que vai sozinho rumo a Batanga.