Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (17 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 06:00
No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, Mirinho surpreende todo mundo com um ato de solidariedade nesta quinta-feira (17). Mesmo com a rejeição e o climão em torno dele, o rapaz concorda em doar sangue para salvar Vera/Niara, deixando todos de boca aberta com essa atitude generosa.
A Nobreza do Amor
Só que a boa ação traz problemas para ele. Virgínia fica uma fera e reclama com Graça porque o noivo foi ao hospital ajudar Lúcia/Alika. Para piorar a confusão, Casemiro conta para Marta, espantada, que expulsou Mirinho por causa dessas decisões recentes.
Em Batanga, Pascoal resolve ser ainda mais cruel e joga Kênia em uma solitária apertada, logo ao lado da cela de Dumi, aumentando o sofrimento dos presos. E o carcereiro ainda aproveita para provocar o rebelde.
Mesmo com a vigilância, Ladisa avisa Akin que conseguiu mandar um telegrama importante avisando Alika que Jendal está viajando para o Brasil. Para fechar o dia, José/Zambi deixa Alika impressionada ao anunciar que vai sozinho rumo a Batanga.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.