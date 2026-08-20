NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (20 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06:03

Fortunato em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quinta-feira (20), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., em um momento de vulnerabilidade e paixão, Omar decide abrir o coração para Alika, declarando todo o seu sentimento e surpreendendo a jovem com um beijo.

A Nobreza do Amor 1 de 27

A noite também é marcada por violência durante a festa de bodas de Marta e Diógenes. Ao perceber a aproximação entre Murilo e Maria Helena, Fortunato perde o controle, agride a mulher e a tranca no quarto sob o desespero de Manoel. Em outro ponto da cidade, o plano dos rebeldes sofre um duro golpe quando Pascoal intercepta Kênia tentando enviar suas joias secretamente para o grupo.

