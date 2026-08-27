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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (27 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:03

Dumi (Licínio Januário) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

A quinta-feira (27) em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., será de viradas importantes. Alika comemora aliviada ao descobrir que Jendal se casou com Binta, enxergando aí a oportunidade perfeita para finalmente subir ao altar com Tonho. O noivo, contudo, demonstra insegurança ao ouvir a proposta de partirem juntos para Batanga.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Do outro lado da trama, o sofrimento toma conta de Kênia. Convencida de que Dumi morreu, a princesa é obrigada a oficializar sua união com Pascoal. Sem que ela imagine, Ladisa e Akin finalmente localizam o guerreiro com vida. Encerrando o episódio, Virgínia redige a carta que pretende destruir a paz dos noivos, denunciando Alika diretamente ao rei.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

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