Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (27 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 06:03
A quinta-feira (27) em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., será de viradas importantes. Alika comemora aliviada ao descobrir que Jendal se casou com Binta, enxergando aí a oportunidade perfeita para finalmente subir ao altar com Tonho. O noivo, contudo, demonstra insegurança ao ouvir a proposta de partirem juntos para Batanga.
A Nobreza do Amor
Do outro lado da trama, o sofrimento toma conta de Kênia. Convencida de que Dumi morreu, a princesa é obrigada a oficializar sua união com Pascoal. Sem que ela imagine, Ladisa e Akin finalmente localizam o guerreiro com vida. Encerrando o episódio, Virgínia redige a carta que pretende destruir a paz dos noivos, denunciando Alika diretamente ao rei.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.