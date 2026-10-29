NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (29 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:30

Duda Santos e Lázaro Ramos em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o cárcere vira a nova realidade da princesa no capítulo desta quinta-feira (29).

Jendal ordena que Pascoal tranque Alika na masmorra do castelo, onde a jovem reencontra o aliado Gamba e ganha fôlego ao avistar José/Zambi infiltrado na praça. Ao final da tarde, o vilão vai até a cela propõe um pacto em troca de sua sobrevivência.

A Nobreza do Amor 1 de 27

No vilarejo, o sumiço do busto em bronze de Veneranda causa alvoroço e desespero no prefeito Bartô. O clima fica mais pesado com o aviso de Sebastião sobre a movimentação de cangaceiros, enquanto o coronel Clodomiro demonstra pressa em arrematar as terras do engenho de Mirinho.

