Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (29 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:30
No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o cárcere vira a nova realidade da princesa no capítulo desta quinta-feira (29).
Jendal ordena que Pascoal tranque Alika na masmorra do castelo, onde a jovem reencontra o aliado Gamba e ganha fôlego ao avistar José/Zambi infiltrado na praça. Ao final da tarde, o vilão vai até a cela propõe um pacto em troca de sua sobrevivência.
A Nobreza do Amor
No vilarejo, o sumiço do busto em bronze de Veneranda causa alvoroço e desespero no prefeito Bartô. O clima fica mais pesado com o aviso de Sebastião sobre a movimentação de cangaceiros, enquanto o coronel Clodomiro demonstra pressa em arrematar as terras do engenho de Mirinho.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.