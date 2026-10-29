Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (29 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 05:30

Duda Santos e Lázaro Ramos em 'A Nobreza do Amor'   Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o cárcere vira a nova realidade da princesa no capítulo desta quinta-feira (29).

Jendal ordena que Pascoal tranque Alika na masmorra do castelo, onde a jovem reencontra o aliado Gamba e ganha fôlego ao avistar José/Zambi infiltrado na praça. Ao final da tarde, o vilão vai até a cela propõe um pacto em troca de sua sobrevivência.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

No vilarejo, o sumiço do busto em bronze de Veneranda causa alvoroço e desespero no prefeito Bartô. O clima fica mais pesado com o aviso de Sebastião sobre a movimentação de cangaceiros, enquanto o coronel Clodomiro demonstra pressa em arrematar as terras do engenho de Mirinho.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 26 a 31 de outubro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 26 a 31 de outubro na Globo

Imagem - Menino do interior da Bahia que foi atrás de aulas de balé sozinho conquista vaga no Bolshoi

Menino do interior da Bahia que foi atrás de aulas de balé sozinho conquista vaga no Bolshoi

Imagem - Rosto de Irmã Dulce é esculpido em fábrica histórica que vai virar faculdade de medicina

Rosto de Irmã Dulce é esculpido em fábrica histórica que vai virar faculdade de medicina

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - A vida fica mais leve para 3 signos hoje (29 de outubro), e a preocupação finalmente perde força

A vida fica mais leve para 3 signos hoje (29 de outubro), e a preocupação finalmente perde força
Imagem - Fotos de Bela e Gabriel juntos caem nas mãos de Vanessa em Por Você nesta quinta-feira (29 de outubro)

Fotos de Bela e Gabriel juntos caem nas mãos de Vanessa em Por Você nesta quinta-feira (29 de outubro)
Imagem - Caminhos abertos: 3 signos podem receber boas notícias e avançar em projetos nesta quinta (29)

Caminhos abertos: 3 signos podem receber boas notícias e avançar em projetos nesta quinta (29)