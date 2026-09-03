NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (3 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:03

Tonho (Ronald Sotto) Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quinta-feira (3), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Mirinho repassa as últimas orientações ao pistoleiro contratado, explicando o trajeto e a rotina exata para pegar Tonho desprevenido. Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, alheio ao risco iminente, o rapaz segue seus afazeres até ser surpreendido no fim do dia por uma tocaia no meio da estrada.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto isso, Marta expulsa Diógenes da cama do casal, obrigando o marido a dormir no quarto de hóspedes. Em Batanga, Kênia articula estratégias com o representante Campbell para isolar Binta e acusa os rivais de traição comercial. Entre declarações de amor e tensões familiares, o público acompanha a chegada da carta de Kênia às mãos de Dumi instantes antes do disparo que ameaça a vida de Tonho.

