Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (3 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:03
No capítulo desta quinta-feira (3), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Mirinho repassa as últimas orientações ao pistoleiro contratado, explicando o trajeto e a rotina exata para pegar Tonho desprevenido. Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, alheio ao risco iminente, o rapaz segue seus afazeres até ser surpreendido no fim do dia por uma tocaia no meio da estrada.
A Nobreza do Amor
Enquanto isso, Marta expulsa Diógenes da cama do casal, obrigando o marido a dormir no quarto de hóspedes. Em Batanga, Kênia articula estratégias com o representante Campbell para isolar Binta e acusa os rivais de traição comercial. Entre declarações de amor e tensões familiares, o público acompanha a chegada da carta de Kênia às mãos de Dumi instantes antes do disparo que ameaça a vida de Tonho.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.