Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quarta (4 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 05:30
No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o confronto pelo controle de Batanga explode em uma guerra no capítulo desta quarta-feira (4).
Os combatentes da resistência vencem a barreira montada pelos oficiais de Jendal e marcham rumo ao palácio. O embate, coloca frente a frente os soldados estrangeiros e as forças comandadas por José/Zambi. Durante o fogo cruzado, Ladisa é atingida e cai no chão ferida, enquanto Omar consegue atirar em Jendal no meio do tumulto.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
Aproveitando a confusão dos tiros, Tonho consegue passar pela guarda, encontra o local onde Alika é mantida e solta a companheira das mãos dos carcereiros. Sem aceitar a derrota, o vilão parte em direção à jovem para um último ataque.
A partir do dia 9 de novembro, a faixa das seis passa a exibir 'Lá na Minha Terra', nova trama de Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A história gira em torno de Rosenda (Dira Paes), mulher do sertão que criou cinco filhos sozinha após o sumiço do marido, Severino (Daniel de Oliveira). Mais de 15 anos depois, ela viaja até São Paulo e descobre que ele assumiu uma nova vida cheia de luxo sob o nome de Cesário, ao lado de Ismália (Camila Morgado), o que dá início a uma jornada de reencontros e acerto de contas.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.