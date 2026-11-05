Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (5 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:30
O mistério marca o penúltimo capítulo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta-feira (5). Escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a novela da TV Globo não teve seu resumo do dia divulgado pela emissora.
A Nobreza do Amor
A reta final pegou fogo nos últimos capítulos com o avanço da resistência em Batanga. Depois de Alika ser obrigada a aceitar o casamento com Jendal para proteger o filho que espera de Tonho, a população revoltada foi para nas ruas.
Sob o comando de José/Zambi, os rebeldes passaram pelos soldados, e a batalha começou com tiros e confusão. Ladisa saiu ferida, Omar acertou o tirano Jendal, e Tonho finalmente conseguiu invadir o cativeiro para soltar Alika, que ainda precisou escapar de um último ataque do rival antes do confronto decisivo.
A partir do dia 9 de novembro, a faixa das seis passa a exibir 'Lá na Minha Terra', nova trama de Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A história gira em torno de Rosenda (Dira Paes), mulher do sertão que criou cinco filhos sozinha após o sumiço do marido, Severino (Daniel de Oliveira). Mais de 15 anos depois, ela viaja até São Paulo e descobre que ele assumiu uma nova vida cheia de luxo sob o nome de Cesário, ao lado de Ismália (Camila Morgado), o que dá início a uma jornada de reencontros e acerto de contas.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.