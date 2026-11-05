Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta quinta (5 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o que vai acontecer no capítulo de hoje da novela das seis, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 05:30

Rita Batista estreia como Ladisa em A Nobreza do Amor e marca nova fase na carreira
Rita Batista estreia como Ladisa em A Nobreza do Amor e marca nova fase na carreira Crédito: Globo/Estevam Avellar

O mistério marca o penúltimo capítulo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta-feira (5). Escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a novela da TV Globo não teve seu resumo do dia divulgado pela emissora.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

A reta final pegou fogo nos últimos capítulos com o avanço da resistência em Batanga. Depois de Alika ser obrigada a aceitar o casamento com Jendal para proteger o filho que espera de Tonho, a população revoltada foi para nas ruas.

Sob o comando de José/Zambi, os rebeldes passaram pelos soldados, e a batalha começou com tiros e confusão. Ladisa saiu ferida, Omar acertou o tirano Jendal, e Tonho finalmente conseguiu invadir o cativeiro para soltar Alika, que ainda precisou escapar de um último ataque do rival antes do confronto decisivo.

Leia mais

Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 2 a 7 de novembro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 2 a 7 de novembro na Globo

Imagem - 'Lá na Minha Terra': interior da Bahia é cenário da próxima novela da Globo

'Lá na Minha Terra': interior da Bahia é cenário da próxima novela da Globo

Imagem - Dupla identidade e traição: conheça a história de 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 6 da Globo

Dupla identidade e traição: conheça a história de 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 6 da Globo

A partir do dia 9 de novembro, a faixa das seis passa a exibir 'Lá na Minha Terra', nova trama de Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A história gira em torno de Rosenda (Dira Paes), mulher do sertão que criou cinco filhos sozinha após o sumiço do marido, Severino (Daniel de Oliveira). Mais de 15 anos depois, ela viaja até São Paulo e descobre que ele assumiu uma nova vida cheia de luxo sob o nome de Cesário, ao lado de Ismália (Camila Morgado), o que dá início a uma jornada de reencontros e acerto de contas.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - Camila Morgado vive vilã que odeia nordestinos em 'Lá na Minha Terra': 'Seria cancelada'

Camila Morgado vive vilã que odeia nordestinos em 'Lá na Minha Terra': 'Seria cancelada'

Imagem - Após sete anos, Débora Nascimento viverá advogada envolvida em romance proibido em ‘Lá Na Minha Terra’, novela das seis da Globo

Após sete anos, Débora Nascimento viverá advogada envolvida em romance proibido em ‘Lá Na Minha Terra’, novela das seis da Globo

Imagem - Daniel de Oliveira surge irreconhecível para viver homem que abandona a família em 'Lá na Minha Terra'

Daniel de Oliveira surge irreconhecível para viver homem que abandona a família em 'Lá na Minha Terra'

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - Por Você: Bela visita Gabriel, Vanessa confronta Manoel e Zé procura a vilã; veja resumo de hoje (5 de novembro)

Por Você: Bela visita Gabriel, Vanessa confronta Manoel e Zé procura a vilã; veja resumo de hoje (5 de novembro)
Imagem - Onda de novas oportunidades: 3 signos podem ter uma quinta-feira (5) especial

Onda de novas oportunidades: 3 signos podem ter uma quinta-feira (5) especial
Imagem - O universo promete acabar com a solidão de 3 signos hoje (5 de novembro); encontros e conexões podem mudar o dia

O universo promete acabar com a solidão de 3 signos hoje (5 de novembro); encontros e conexões podem mudar o dia