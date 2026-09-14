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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (14 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 06:00

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, o futuro de Batanga passa por reviravoltas intensas nesta segunda-feira (14). Jendal toma a decisão drástica de embarcar rumo ao Brasil após receber uma correspondência reveladora enviada por Virgínia, alterando os rumos da coroa e deixando seus aliados em alerta.

Enquanto isso, Akin e Ladisa reúnem forças para manter viva a resistência na região. Com Dumi preso e sofrendo provocações de Pascoal, a dupla busca estratégias para liderar a rebelião de Batanga sem desfalcar o movimento. Em paralelo, os avisos de Campbell sobre uma possível invasão da Inglaterra deixam todos tensos.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Salma abre o jogo com Alika e confessa que beijou Omar, gerando climão. Já Diógenes aproveita um passeio com Aurelinda e Ritinha, enquanto Geralda observa tudo com desconfiança.

O clima de tensão também atinge o casamento arranjado entre Virgínia e Mirinho. A noiva decide apressar a cerimônia ao lado do rapaz, mas a intervenção de Manoel impede que Mirinho cometa um desatino maior. Para fechar o dia, Tonho tenta se aproximar de Januário com uma proposta inesperada.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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