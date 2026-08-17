NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (17 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Tensões familiares e dilemas amorosos movimentam a trama das seis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06:03

A Nobreza do Amor: Jendal se casará com Binta Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta segunda-feira (17), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Alika sente orgulho ao visitar as terras de Tonho, mas não consegue esconder a angústia ao conversar com Niara, desabafando sobre o fato de os dois defenderem lutas bastante diferentes.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto isso, Adalgisa se insinua para Mirinho diante de Marta e Virgínia, mas Virgínia decide manter a postura e fingir naturalidade, deixando Marta surpresa com a reação. Já Viriato tenta colocar ordem nas armações de Bartô e o adverte seriamente a desistir de transformar Veneranda em santa. No universo de Jendal, Binta decide ditar as regras e orienta Kênia a se vestir de forma ultracomportada para um jantar, fazendo com que o próprio pai estranhe a repentina transformação da filha.

