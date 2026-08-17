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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (17 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Tensões familiares e dilemas amorosos movimentam a trama das seis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 06:03

A Nobreza do Amor: Jendal se casará com Binta  Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo desta segunda-feira (17), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Alika sente orgulho ao visitar as terras de Tonho, mas não consegue esconder a angústia ao conversar com Niara, desabafando sobre o fato de os dois defenderem lutas bastante diferentes.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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Enquanto isso, Adalgisa se insinua para Mirinho diante de Marta e Virgínia, mas Virgínia decide manter a postura e fingir naturalidade, deixando Marta surpresa com a reação. Já Viriato tenta colocar ordem nas armações de Bartô e o adverte seriamente a desistir de transformar Veneranda em santa. No universo de Jendal, Binta decide ditar as regras e orienta Kênia a se vestir de forma ultracomportada para um jantar, fazendo com que o próprio pai estranhe a repentina transformação da filha.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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