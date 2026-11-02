Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (2 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de novembro de 2026 às 05:30
No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a tensão toma conta do reino de Batanga no início da última semana da novela, neste capítulo de segunda-feira (2).
Jendal avisa a Menemi que vai apresentar Alika aos moradores como sua nova esposa e rainha oficial. Em conversa reservada com a soberana, Chinua esclarece a razão do acordo forçado: a jovem só aceitou o casamento para poupar a vida do filho que espera de Tonho. Durante a cerimônia em praça pública, os rebeldes assistem ao discurso do tirano, mas o vilão flagra a presença de Tonho, Niara e Omar entre a multidão e manda os soldados partirem para a captura.
A Nobreza do Amor
O plano é interrompido por Menemi, que se coloca à frente das tropas, resgata os companheiros em fuga e os leva para um esconderijo seguro. No reencontro com o grupo, a líder repara no amuleto carregado por Tonho, enquanto Alika entra em desespero com as novas ameaças de vingança feitas por Jendal contra seus aliados.
A partir do dia 9 de novembro, a faixa das seis passa a exibir 'Lá na Minha Terra', nova trama de Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A história gira em torno de Rosenda (Dira Paes), mulher do sertão que criou cinco filhos sozinha após o sumiço do marido, Severino (Daniel de Oliveira). Mais de 15 anos depois, ela viaja até São Paulo e descobre que ele assumiu uma nova vida cheia de luxo sob o nome de Cesário, ao lado de Ismália (Camila Morgado), o que dá início a uma jornada de reencontros e acerto de contas.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.