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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (26 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:34

Na novela das seis A Nobreza do Amor, Taís Araujo interpreta a Rainha Menemi (de Zinga) e Lázaro Ramos interpreta o ditador Rei Jendal (de Batanga)
Na novela das seis A Nobreza do Amor, Taís Araujo interpreta a Rainha Menemi (de Zinga) e Lázaro Ramos interpreta o ditador Rei Jendal (de Batanga) Crédito: Divulgação/TV Globo

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a tentativa de fuga de Alika em solo europeu termina em frustração no capítulo desta segunda-feira (26).

Após desembarcar em Lisboa com Jendal, a princesa consegue despistar o vilão e corre até a polícia local para pedir socorro. O plano de liberdade dura pouco: Nuru intercepta a nobre na rua e a arrasta de volta para o cativeiro.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Enquanto isso, a tensão política explode em Batanga com o povo atacando Binta em praça pública. No interior baiano, Mirinho descobre que foi desmascarado por Sebastião, confronta Virgínia sobre a paternidade do filho e ainda flagra o romance secreto entre Ana Maria e Januário. Já o prefeito Bartô teme perder o comando da prefeitura de Barro Preto.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

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