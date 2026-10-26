Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (26 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 09:34
No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a tentativa de fuga de Alika em solo europeu termina em frustração no capítulo desta segunda-feira (26).
Após desembarcar em Lisboa com Jendal, a princesa consegue despistar o vilão e corre até a polícia local para pedir socorro. O plano de liberdade dura pouco: Nuru intercepta a nobre na rua e a arrasta de volta para o cativeiro.
A Nobreza do Amor
Enquanto isso, a tensão política explode em Batanga com o povo atacando Binta em praça pública. No interior baiano, Mirinho descobre que foi desmascarado por Sebastião, confronta Virgínia sobre a paternidade do filho e ainda flagra o romance secreto entre Ana Maria e Januário. Já o prefeito Bartô teme perder o comando da prefeitura de Barro Preto.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.