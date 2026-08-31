Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (31 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 06:03
O capítulo desta segunda-feira (31), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., começa com comemorações e reviravoltas familiares. Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, Alika celebra a confirmação do apoio da rainha Menemi e passa a planejar seu retorno a Batanga, despertando preocupação em Tonho. Ao mesmo tempo, Chinua traz um alívio ao revelar para Kênia que Dumi foi resgatado com vida, mas a alegria dura pouco. Akin logo informa ao rapaz que Kênia foi obrigada a aceitar o casamento com Pascoal.
A Nobreza do Amor
Disposto a abrir o jogo, Tonho conta para Caetana toda a verdade sobre a origem e a história de Alika, sendo colocado contra a parede sobre seus compromissos com o povo de Barro Preto. Enquanto Omar e Onildo debatem a relevância do retorno de Niara e Alika para as terras de Batanga, Sebastião localiza uma correspondência crucial. Ao ter acesso ao documento, Marta descobre o grande segredo da família, Ritinha é filha biológica de Diógenes.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.