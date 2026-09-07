NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (7 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 06:03

Binta interpretada pela atriz Lesliana Pereira em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação/TV Globo

O capítulo desta segunda-feira (7), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., começa a semana com momentos de muita tensão. Casemiro decide expulsar Mirinho de casa, causando o desespero de Graça. Paralelamente, Caetana arruma suas coisas e decide deixar o engenho para se mudar para as terras de Tonho, gerando novos conflitos familiares.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto isso, Mirinho busca abrigo na casa de Manoel e Fortunato. Porém, José começa a desconfiar de que o próprio Mirinho tenha encomendado o assalto que sofreu recentemente. Em outro núcleo, Jendal sofre por não ter notícias de Alika, o que desperta a fúria da rainha Binta. Consumida pelo ciúme, Binta ateia fogo aos pertences da rival, para a comemoração de Kênia, que observa o descontrole da madrasta. Para fechar o dia, Tonho comunica a Alika que optou por permanecer em Barro Preto.

