Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta segunda (7 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 06:03

Binta interpretada pela atriz Lesliana Pereira em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação/TV Globo 

O capítulo desta segunda-feira (7), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., começa a semana com momentos de muita tensão. Casemiro decide expulsar Mirinho de casa, causando o desespero de Graça. Paralelamente, Caetana arruma suas coisas e decide deixar o engenho para se mudar para as terras de Tonho, gerando novos conflitos familiares.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Enquanto isso, Mirinho busca abrigo na casa de Manoel e Fortunato. Porém, José começa a desconfiar de que o próprio Mirinho tenha encomendado o assalto que sofreu recentemente. Em outro núcleo, Jendal sofre por não ter notícias de Alika, o que desperta a fúria da rainha Binta. Consumida pelo ciúme, Binta ateia fogo aos pertences da rival, para a comemoração de Kênia, que observa o descontrole da madrasta. Para fechar o dia, Tonho comunica a Alika que optou por permanecer em Barro Preto.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 7 a 12 de setembro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 7 a 12 de setembro na Globo

Imagem - Frango xadrez fica pronto rapidinho e pode ser feito em uma panela só: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Frango xadrez fica pronto rapidinho e pode ser feito em uma panela só: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Imagem - Wagner Moura revela seus cinco lugares favoritos em Salvador: 'Sou mais feliz lá'

Wagner Moura revela seus cinco lugares favoritos em Salvador: 'Sou mais feliz lá'

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Esses 5 signos podem receber uma oportunidade de carreira que muda seus planos ainda nesta semana

Esses 5 signos podem receber uma oportunidade de carreira que muda seus planos ainda nesta semana
Imagem - TDAH em adultos esconde sinais pouco conhecidos: veja o que procrastinação, esquecimentos e inquietação revelam; FAÇA O TESTE

TDAH em adultos esconde sinais pouco conhecidos: veja o que procrastinação, esquecimentos e inquietação revelam; FAÇA O TESTE