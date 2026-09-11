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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta sexta (11 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 06:03

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

No capítulo desta sexta-feira (11), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Omar tenta confortar Alika e destaca que a guerra precisa ser vencida, chegando a se declarar e dizer que pode ficar ao lado dela. Em Barro Preto, Tonho e Onildo sofrem com a partida oficial de Alika e Niara, enquanto Mirinho aproveita a situação para provocar o rival.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Em meio às despedidas, Ana Maria toma uma decisão drástica e termina seu namoro com Manoel, para a alegria de Januário. Logo depois, Omar presenteia Salma e sela o momento com um beijo. O ápice do capítulo ocorre quando Jendal ignora os alertas e assina o acordo para a exploração das minas pelos franceses; revoltados, os rebeldes liderados por Dumi invadem o local e atingem o rei com uma lança.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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