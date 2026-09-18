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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta sexta (18 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 06:00

Omar (Rodrigo Simas) em A Nobreza do Amor  Crédito: Reprodução/TV Globo

No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, a disputa por poder ficar ainda mais perigosa nesta sexta-feira (18). Enquanto Chinua e Akin entram em desespero ao descobrir os abusos e a união secreta entre Binta e Pascoal, a resistência sofre um baque, Sebastião consegue interceptar o telegrama de Chinua que alertava Alika, fazendo Virgínia comemorar.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Enquanto essa notícia é escondida no Brasil, Jendal completa a primeira parte da viagem e aterrissa em Portugal, ficando cada vez mais perto de seu grande objetivo, embora o caminho até Alika ainda vá exigir estratégias complicadas.

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O clima no hospital continua tenso. Salma tenta acompanhar Omar em sua visita a Vera/Niara, mas a presença de Fuad estraga os planos; logo em seguida, a chegada de Tonho faz o sangue de Omar ferver, resultando em uma discussão nos corredores.

Paralelamente,Teresa fica morrendo de medo com a viagem de José para Batanga, Januário continua se aproximando de Ana Maria (agradando Vitalino), e Graça espalha fofocas ao cismar que Ritinha é filha biológica de Belmira com Diógenes.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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