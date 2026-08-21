NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta sexta (21 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 06:03

Kênia em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

A reação de Alika ao beijo de Omar dá o tom do capítulo desta sexta-feira (21) em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. Indignada com a atitude, a jovem confronta o rapaz e dispara que jamais se submeterá às suas vontades em troca de favores ou ajuda.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto a luxuosa cerimônia de casamento entre Jendal e Binta é realizada, uma tragédia acontece, Pascoal intercepta a tentativa de fuga de Kênia. No confronto, o jovem Dumi acaba sendo alvejado por soldados e fica gravemente ferido, caindo desmaiado durante a corrida pela vida. Para completar, a festa de bodas vira palco de romance proibido quando Murilo e Maria Helena finalmente se beijam.

