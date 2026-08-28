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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta sexta (28 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06:03

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Virginia em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta-feira (28) de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o pós-casamento de Kênia e Pascoal se transforma em um pesadelo. A princesa rejeita o novo marido, humilha o rapaz e revela sem pudor que se entregou a Dumi. Sentindo-se desprezado, Pascoal desabafa com Binta, que aproveita a vulnerabilidade do genro para seduzi-lo.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Enquanto isso, a carta de Virgínia viaja com destino a Jendal, expondo em detalhes a paixão entre Alika e Tonho. A vilã ainda é cobrada por Sebastião pelos favores prestados e sela o acordo com um beijo. Na vila, Omar externa sua preocupação a José, temendo que a paixão cega por Tonho desvie a mocinha de suas obrigações reais em Batanga.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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