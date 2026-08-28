NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta sexta (28 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06:03

Virginia em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta-feira (28) de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o pós-casamento de Kênia e Pascoal se transforma em um pesadelo. A princesa rejeita o novo marido, humilha o rapaz e revela sem pudor que se entregou a Dumi. Sentindo-se desprezado, Pascoal desabafa com Binta, que aproveita a vulnerabilidade do genro para seduzi-lo.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto isso, a carta de Virgínia viaja com destino a Jendal, expondo em detalhes a paixão entre Alika e Tonho. A vilã ainda é cobrada por Sebastião pelos favores prestados e sela o acordo com um beijo. Na vila, Omar externa sua preocupação a José, temendo que a paixão cega por Tonho desvie a mocinha de suas obrigações reais em Batanga.

