Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta sexta (30 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:30
No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a sobrevivência do herdeiro força Alika a tomar uma decisão drástica no capítulo desta sexta-feira (30).
Jendal chantageia a princesa e diz que poupará sua vida e a da criança apenas se ela subir ao altar com ele. Aconselhada por José/Zambi para ganhar tempo, a jovem cede e concorda com o matrimônio.
A Nobreza do Amor
Sentindo o cerco se fechar, Binta usa segredos do passado para chantagear o diplomata inglês Campbell e garantir uma rota de fuga segura para sair de Batanga. No Brasil, Marta e Diógenes abrem o impresso e descobrem, por uma fotografia, que Maria Helena está vivendo ao lado do músico Murilo.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.