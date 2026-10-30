NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta sexta (30 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 05:30

Murilo Malta (Breno da Matta) Crédito: Beatriz Damy/Globo

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a sobrevivência do herdeiro força Alika a tomar uma decisão drástica no capítulo desta sexta-feira (30).

Jendal chantageia a princesa e diz que poupará sua vida e a da criança apenas se ela subir ao altar com ele. Aconselhada por José/Zambi para ganhar tempo, a jovem cede e concorda com o matrimônio.

A Nobreza do Amor 1 de 27

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