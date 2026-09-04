NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta sexta (4 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 06:03

Mirinho (Nicolas Prattes) e Casemiro (Cássio Gabus Mendes) Crédito: Divulgação/TV Globo

No capítulo desta sexta-feira (4), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., vítima da emboscada, Tonho consegue reagir a tempo, rende o matador com as próprias mãos e o obriga a confessar quem financiou a tentativa de homicídio. Sem perder tempo, o jovem vai direto ao engenho e acusa Mirinho diante de Casemiro, gerando pânico em Caetana e Graça.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, para evitar a ruína do filho, Graça age na calada da noite e oferece dinheiro ao atirador para livrar o herdeiro de qualquer ligação formal com o crime. O impacto da notícia afeta a saúde de Casemiro, que sofre um mal-estar repentino e precisa ser socorrido às pressas por Onildo. Mesmo debilitado, o patriarca olha nos olhos de Mirinho e avisa que o mandante da emboscada irá responder pelo crime atrás das grades.

