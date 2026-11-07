Resumo de 'A Nobreza do Amor' deste sábado (7 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 05:30
Na grade divulgada pela TV Globo para este sábado (7), 'A Nobreza do Amor', novela criada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., se despede da programação com a reapresentação do capítulo final.
A Nobreza do Amor
A reprise dá a última oportunidade para o público conferir a vitória das forças de Batanga contra o regime de Jendal, o desfecho do amor entre Alika e Tonho com a chegada do filho, e as punições dadas aos aliados da opressão. A trama se encerra após uma semana agitada por trocas de tiros no palácio, a reconciliação entre Diógenes e Marta após as revelações de paternidade, e a posse de Sebastião como prefeito provisório no vilarejo.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
A partir de segunda-feira (9), a faixa das seis passa a exibir 'Lá na Minha Terra', nova novela escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A história traz a jornada de Rosenda (Dira Paes), sertaneja forte que criou seus cinco filhos sozinha após o sumiço do companheiro, Severino (Daniel de Oliveira). Mais de 15 anos após o desaparecimento, ela parte para São Paulo e descobre que o marido construiu um império de luxo com outra identidade e ao lado de Ismália (Camila Morgado).
'Lá na Minha Terra' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.