Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta sexta (6 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 05:30
A TV Globo não divulgou o resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., para o público nesta sexta-feira (6).
A semana decisiva foi marcada pela guerra pelo controle de Batanga e pela liberdade de Alika. A princesa, que vinha sendo mantida presa por Jendal, contou com o apoio de Menemi e do exército rebelde liderado por José/Zambi.
A Nobreza do Amor
Na quarta-feira, a batalha pelo palácio resultou no confronto corpo a corpo entre os exércitos, na tentativa de assassinato contra o vilão ferido por Omar e no resgate dramático feito por Tonho, que conseguiu alcançar a amada no cativeiro. Longe dali, Diógenes também surpreendeu a família ao assumir publicamente que era o pai biológico de Ritinha.
Lá na Minha Terra, nova novela da Globo
A partir do dia 9 de novembro, a faixa das seis passa a exibir 'Lá na Minha Terra', nova trama de Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A história gira em torno de Rosenda (Dira Paes), mulher do sertão que criou cinco filhos sozinha após o sumiço do marido, Severino (Daniel de Oliveira). Mais de 15 anos depois, ela viaja até São Paulo e descobre que ele assumiu uma nova vida cheia de luxo sob o nome de Cesário, ao lado de Ismália (Camila Morgado), o que dá início a uma jornada de reencontros e acerto de contas.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.