NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (1 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06:03

Marta irá descobrir que Ritinha é filha de Diógenes Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta terça-feira (1), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o sofrimento atinge Dumi ao assimilar a notícia de que Kênia agora é casada com Pascoal, que já começa a pressionar a esposa em busca de respostas sobre o rival. Sem meias palavras, Marta parte para o confronto direto com Diógenes e exige que ele arque com suas atitudes, garantindo a Viriato que a jovem Ritinha precisa saber a identidade do verdadeiro pai.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a tensão cresce na fazenda quando Mirinho surge visitando as terras de Tonho. A movimentação levanta desconfianças imediatas em Januário e rende uma bronca de Manoel, que percebe o interesse de Mirinho em prejudicar o concorrente. Paralelamente, no vilarejo, Bartô cria uma armação para promover falsos milagres em nome de Veneranda, e Alika admite o receio de que Tonho não tenha forças para acompanhá-la em sua missão para fora do país.

