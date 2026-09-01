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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (1 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06:03

Marta irá descobrir que Ritinha é filha de Diógenes  Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta terça-feira (1), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o sofrimento atinge Dumi ao assimilar a notícia de que Kênia agora é casada com Pascoal, que já começa a pressionar a esposa em busca de respostas sobre o rival. Sem meias palavras, Marta parte para o confronto direto com Diógenes e exige que ele arque com suas atitudes, garantindo a Viriato que a jovem Ritinha precisa saber a identidade do verdadeiro pai.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Segundo o resumo divulgado pela TV Globo, a tensão cresce na fazenda quando Mirinho surge visitando as terras de Tonho. A movimentação levanta desconfianças imediatas em Januário e rende uma bronca de Manoel, que percebe o interesse de Mirinho em prejudicar o concorrente. Paralelamente, no vilarejo, Bartô cria uma armação para promover falsos milagres em nome de Veneranda, e Alika admite o receio de que Tonho não tenha forças para acompanhá-la em sua missão para fora do país.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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