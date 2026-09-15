Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (15 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06:00
No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, a vida em Batanga muda completamente nesta terça-feira (15) quando Jendal decide deixar o trono temporariamente e viajar para o Brasil para reencontrar Alika. Enquanto ele se afasta das suas obrigações, Binta e Pascoal comemoram a viagem, já que agora veem o caminho livre para colocar em prática seus planos de poder.
A Nobreza do Amor
Essa movimentação, no entanto, não passa batida. Kênia, que acompanha de perto os passos da corte, avisa Chinua que é urgente contar a Alika que o rei está a caminho; a preocupação faz todo sentido, já que a ausência de Jendal mexe com a política e coloca a segurança de Alika na mira dos inimigos.
Enquanto isso, o clima é de apreensão no hospital. Tonho fica ao lado de Alika dando apoio emocional, mas a situação desanda quando o médico Onildo traz notícias devastadoras e avisa que o estado de saúde de Niara é gravíssimo.
Para completar, a gravidade da doença impede Niara de realizar uma viagem antiga. Enquanto isso, Marta mostra toda orgulhosa a Teresa o vestido de noiva que desenhou exclusivamente para Virgínia, e Vitalino tenta forçar uma aproximação entre Januário e a professora da região.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.