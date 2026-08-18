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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (18 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:03

Omar irá beijar Alika   Crédito: Reprodução/TV Globo

As garras de Virgínia ficam ainda mais evidentes no capítulo desta terça-feira (18) de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. Após desenhar o vestido de noiva da jovem e notar sua conversa com Sebastião, a modista Adalgisa tenta provocar Mirinho, mas acaba sendo duramente humilhada por Virgínia, que não tolera rivalidades.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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Paralelamente, Sebastião avisa a Virgínia que Niara e Alika já estão com os preparativos adiantados para partir rumo à Turquia. No interior, a fé cega de romeiros em busca de um milagre de Veneranda movimenta Barro Preto, mas Viriato intervém para dispersar a multidão. Emocionada, Alika reforça seus laços com Tonho ao ver o amado estender a mão para ajudar Nilo e sua família.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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