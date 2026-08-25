NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (25 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:03

Kênia (Nikolly Fernandes) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

Em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., desta terça-feira (25), as decisões no palácio tomam rumos drásticos. Apesar dos protestos de Chinua, Jendal bate o martelo e anuncia oficialmente que Kênia será obrigada a se casar com Pascoal. Paralelamente, Ladisa e Akin organizam uma força-tarefa para encontrar o paradeiro de Dumi.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Na vila, o clima entre Salma e Omar começa a chamar atenção indesejada. Miguel percebe o jeito como a filha fala sobre o forasteiro e passa a desconfiar do interesse da jovem. Para completar as emoções do dia, Tonho e Alika ficam surpresos ao descobrir uma ligação curiosa entre eles: os dois nasceram exatamente no mesmo dia.

