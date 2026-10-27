Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (27 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:30
No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o clima em Batanga atinge o nível máximo de violência no capítulo desta terça-feira (27).
Cercada pelos moradores revoltados, Binta perde o controle e dá ordens para que as tropas abram fogo contra a população desarmada, provocando o pânico de Chinua. Pascoal e Campbell se arriscam para conter o tumulto e proteger a rainha.
A Nobreza do Amor
Em alto-mar, Jendal avisa a Alika que a embarcação está perto da costa do reino, sem que a mocinha baixe a cabeça diante das ameaças. No Brasil, Januário toma coragem e pede a mão de Ana Maria oficialmente para Graça, logo após Mirinho entregar o romance proibido da irmã à matriarca.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.