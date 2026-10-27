NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (27 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:30

Binta Faye (Lesliana Pereira) em A Nobreza do Amor Crédito: Divulgação/TV Globo

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o clima em Batanga atinge o nível máximo de violência no capítulo desta terça-feira (27).

Cercada pelos moradores revoltados, Binta perde o controle e dá ordens para que as tropas abram fogo contra a população desarmada, provocando o pânico de Chinua. Pascoal e Campbell se arriscam para conter o tumulto e proteger a rainha.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Em alto-mar, Jendal avisa a Alika que a embarcação está perto da costa do reino, sem que a mocinha baixe a cabeça diante das ameaças. No Brasil, Januário toma coragem e pede a mão de Ana Maria oficialmente para Graça, logo após Mirinho entregar o romance proibido da irmã à matriarca.

