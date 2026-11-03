ÚLTIMOS CAPÍTULOS!

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (3 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o que vai acontecer no capítulo de hoje da novela das seis, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:30

A Nobreza do Amor: Dumi (Licinio Januário) ajuda a princesa Alika (Duda Santose a rainha Niara (Érika Januza) a fugirem de Batanga rumo ao Brasil Crédito: TV Globo/Estevam Avellar

No resumo divulgado pela TV Globo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., os preparativos para o resgate de Alika começam a ganhar força no capítulo desta terça-feira (3).

Certo de que Menemi está aliada ao grupo de rival, Jendal decide pedir reforço às tropas inglesas lideradas por Campbell e Mackenzie. Longe dali, a política local sofre uma reviravolta: Dôra avisa ao prefeito Bartô que uma ordem do governador o tirou do cargo, colocando Sebastião para assumir a administração provisória da cidade.

A Nobreza do Amor 1 de 27

O dia também traz um acerto de contas na casa de Diógenes. Em meio a uma celebração para Ritinha, o fazendeiro decide contar a verdade e revela que é o pai biológico da jovem. Transtornada com a novidade, a garota avisa que não quer mais morar ali. Do outro lado da história, José/Zambi e Menemi organizam as tropas para libertar a princesa Alika do palácio.

A partir do dia 9 de novembro, a faixa das seis passa a exibir 'Lá na Minha Terra', nova trama de Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A história gira em torno de Rosenda (Dira Paes), mulher do sertão que criou cinco filhos sozinha após o sumiço do marido, Severino (Daniel de Oliveira). Mais de 15 anos depois, ela viaja até São Paulo e descobre que ele assumiu uma nova vida cheia de luxo sob o nome de Cesário, ao lado de Ismália (Camila Morgado), o que dá início a uma jornada de reencontros e acerto de contas.