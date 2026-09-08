Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (8 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 06:03
O capítulo desta terça-feira (8), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., é marcado pela dor da separação. Percebendo a impossibilidade de levarem o romance adiante, Tonho e Alika decidem se afastar definitivamente. Enquanto isso, Graça discute com Casemiro por causa da partida de Caetana, e Mirinho inventa para Marta e Virgínia que saiu da casa do patriarca por vontade própria.
A Nobreza do Amor
Na política, Jawari, Bourgade e Jendal debatem a entrada dos franceses nas minas de Batanga. Em paralelo, Fátima descobre a farsa do milagre de Veneranda após reconhecer Donato, e Virgínia passa mal ao descobrir que precisará dividir sua herança com Ritinha. Para piorar o cenário, Marta revela a Teresa que Diógenes é o verdadeiro pai de Ritinha, e Alika recebe um telegrama decisivo de Omar sobre sua partida.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.