NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (8 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 06:03

Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (8), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., é marcado pela dor da separação. Percebendo a impossibilidade de levarem o romance adiante, Tonho e Alika decidem se afastar definitivamente. Enquanto isso, Graça discute com Casemiro por causa da partida de Caetana, e Mirinho inventa para Marta e Virgínia que saiu da casa do patriarca por vontade própria.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Na política, Jawari, Bourgade e Jendal debatem a entrada dos franceses nas minas de Batanga. Em paralelo, Fátima descobre a farsa do milagre de Veneranda após reconhecer Donato, e Virgínia passa mal ao descobrir que precisará dividir sua herança com Ritinha. Para piorar o cenário, Marta revela a Teresa que Diógenes é o verdadeiro pai de Ritinha, e Alika recebe um telegrama decisivo de Omar sobre sua partida.

