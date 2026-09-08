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Resumo de 'A Nobreza do Amor' desta terça (8 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 06:03

Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (8), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., é marcado pela dor da separação. Percebendo a impossibilidade de levarem o romance adiante, Tonho e Alika decidem se afastar definitivamente. Enquanto isso, Graça discute com Casemiro por causa da partida de Caetana, e Mirinho inventa para Marta e Virgínia que saiu da casa do patriarca por vontade própria.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Na política, Jawari, Bourgade e Jendal debatem a entrada dos franceses nas minas de Batanga. Em paralelo, Fátima descobre a farsa do milagre de Veneranda após reconhecer Donato, e Virgínia passa mal ao descobrir que precisará dividir sua herança com Ritinha. Para piorar o cenário, Marta revela a Teresa que Diógenes é o verdadeiro pai de Ritinha, e Alika recebe um telegrama decisivo de Omar sobre sua partida.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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