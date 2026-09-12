NOVELA DAS 6

Resumo de 'A Nobreza do Amor' deste sábado (12 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06:03

Dumi em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (12), de 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., encerra a semana com fortes emoções. Socorrido às pressas após ser atingido por uma lança, Jendal é levado ao palácio, onde Kênia tenta ajudar o pai. Oruka alerta que o estado de saúde do rei é gravíssimo e que a população não aceitará a entrega do país aos estrangeiros. Mesmo debilitado, Jendal ordena a prisão de Dumi, que é rendido por Pascoal e condenado à morte pelo soberano, gerando profunda culpa em Kênia.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto a tensão política consome Batanga, na vila, Mirinho e Virgínia já começam a planejar os detalhes do casamento e da futura moradia. Em paralelo, Onildo e Niara vivem momentos de romance, e Casemiro tenta consolar Tonho pela partida de Alika, fechando a semana com casais em rumos opostos.

