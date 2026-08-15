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Resumo de 'A Nobreza do Amor' deste sábado (15 de agosto): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 06:03

Kênia fica reflexiva após conselhos de Chinua   Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo deste sábado (15), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Alika aceita o convite para visitar as terras de Tonho e fica orgulhosa do trabalho árduo do rapaz. No entanto, a realidade do campo faz a jovem refletir sobre a distância de suas origens.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Mais tarde, em conversa com Niara, a princesa abre o coração e desabafa sobre os receios em relação ao relacionamento. Alika confessa sentir medo de que as origens e as lutas de vida de cada um sejam caminhos muito distantes para permitirem um futuro juntos.

Paralelamente, o cerco começa a se fechar contra Virgínia dentro de casa. Marta percebe o clima estranho e confronta Diógenes diretamente, afirmando sem rodeios que o marido aparenta estar com medo da própria filha e exigindo saber qual segredo ele esconde.

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No reino de Batanga, a estratégia de infiltração ganha novos passos. Binta orienta Kênia sobre como se comportar e se vestir para um evento importante, mas o resultado causa estranheza imediata em Jendal, que desconfia da repentina mudança no visual da filha.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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Tags:

tv Globo Globo Globoplay Novela Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

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