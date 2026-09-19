Resumo de 'A Nobreza do Amor' deste sábado (19 de setembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 06:00
No resumo de 'A Nobreza do Amor', novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. e divulgada pela TV Globo, José cumpre a palavra e viaja rumo a Batanga neste sábado (19), deixando Teresa apreensiva, mas ele garante que logo volta ao Brasil para rever a família.
A Nobreza do Amor
Ao mesmo tempo, os preparativos para o casamento de Virgínia e Mirinho entram na reta final e mexem com a alta sociedade. Graça assume a organização e começa a distribuir os convites, enquanto Marta acerta os últimos detalhes da festa com a noiva, que tenta disfarçar as desconfianças sobre o passado do rapaz.
Sofrendo com os castigos, Kênia fica em uma situação ainda pior quando Campbell se recusa a ajudá-la. Em Batanga, Akin e Ladisa unem forças para bolar um plano de resgate e tirar Dumi da solitária.
Para fechar o dia, Onildo acalma Alika e promete acompanhar de perto a recuperação de Niara. Enquanto Tonho sofre em silêncio por um amor não correspondido pela moça, Graça espalha pela região o boato de que Ritinha seria filha de Diógenes, agitando a vizinhança.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.